L' uomo della pioggia | il film di Francis Ford Coppola stasera in tv su La7

Io - Milano e la Fashion Week : cosa accade a un uomo comune nella settimana della moda : Per le persone comuni che vivono a Milano, la settimana della moda (che si conclude proprio oggi) rappresenta un singolare periodo in cui ci si ritrova catapultati in uno strambo circo mediatico che va dal divertimento puro, allo sbigottimento più estemporaneo, fino alla rabbia repressa e al nervosismo più iconoclasta, che è un aggettivo che non c’entra nulla con il proprio umore ma ci sta benissimo con la Fashion Week. Questo è il racconto di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Settembre : S’indaga sugli affari di Toto con l’uomo della Leopolda : Dieci anni in libertà Come forse avrete saputo (scherziamo…), il Fatto Quotidiano compie 10 anni. Tutto quel che c’era da raccontare, di questa meravigliosa avventura che naturalmente continua, lo trovate nel numero speciale di Millennium in Edicola. Oggi ci facciamo gli auguri con quelli che ci hanno inviato tanti amici del Fatto, personaggi del mondo della cultura e dello […] di Peter Gomez, Antonio Padellaro e Marco ...

I Migliori Anni Della Nostra Vita : dopo 53 anni Un uomo - Una Donna tornano sullo schermo : Un omaggio al cinema francese per mano di uno dei suoi più iconici interpreti. E’ questa l’operazione di Claude Lelouch regista de I Migliori anni Della Nostra Vita: dopo 53 anni Un Uomo e Una Donna tornano sullo schermo. Anouk Aimée interpreta ancora una volta Anne Gauthier, così come Jean-Louis Trintignant veste i panni di Jean-Louis Duroc nel lungometraggio che rappresenta il sequel del pluripremiato Un Uomo, Una Donna. Il film è stato ...

Miss Ucraina sposata con un italiano sparisce nel nulla - marito la ritrova a New York a fare la modella e con un altro uomo : Una storia che fece molto scalpore quella di Anna Zayachkovskaya Miss Ucraina nel 2013, divenne in breve tempo la donna di un noto imprenditore milanese. I due decisero di sposarsi con rito civile a dicembre del 2015. Sembrava una coppia felice lui innamoratissimo di lei. Lei bellissima e sempre molto affettuosa e gentile con il su o uomo. Un giorno molto caldo dell’estate 2016 la donna disse al suo uomo che voleva fumarsi una ...

Un tragico selfie - un uomo in compagnia della fidanzata cerca di fotografarsi con un’arma in pugno - parte un colpo e succede il dramma : Un uomo di 43 anni di Skagyt nello stato di Washington negli Stati Uniti d’America ha voluto farsi un selfie con una pistola in pugno e in compagnia della fidanzata. Accidentalmente però dalla pistola è partito un colpo che ha colpito l’uomo che è morto all’istante. Testimone della tragica vicenda è stata la fidanzata dell’uomo. A ricostruire il dramma ci ha pensato lo sceriffo della città Chad Clark che ha detto che la coppia si ...

Inter - 5mila tifosi in Duomo per il lancio della terza maglia : L’Inter ha salutato oggi 5.000 tifosi presso il Nike store di Corso Vittorio Emanuele II nel cuore della città di Milano in occasione del lancio della terza maglia. Mirco Mengozzi ha presentato i giocatori, il mister Antonio Conte, Lele Oriali e Javier Zanetti e intrattenuto la folla, ospiti i nerazzurri d’eccezione l’attrice Matilde Gioli e […] L'articolo Inter, 5mila tifosi in Duomo per il lancio della terza maglia è stato ...

Morto Stefano Delle Chiaie - uomo dei misteri e della destra neofascista : È Morto la notte scorsa al Vannini di Roma Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale ed esponente della destra neofascista

L’uomo del giorno : German Denis - il nuovo ‘carro armato’ della Reggina : Prosegue la consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno‘. Copertina dedicata quest’oggi a German Denis, che compie 38 anni. E’ soprannominato ‘El Tanque‘ (il carro armato) per via della sua grande forza fisica. L’attaccante argentino è tornato in Italia, a distanza di tre anni dall’ultima volta: è l’ambiziosa Reggina a pensare a lui, affidandogli le chiavi dell’attacco ...

DANIELA ZUCCOLI - MOGLIE DI MIKE BONGIORNO/ 'E' l'uomo della mia vita' : DANIELA ZUCCOLI MOGLIE MIKE BONGIORNO, la donna ricorda il grande amore della sua vita: 'è sempre qui con me. E io gli parlo ancora'

Pendolare trova sul sedile della sua auto un pacco contenente un oggetto misterioso - lasciato da un uomo deluso da una donna : Un regalo inatteso ma molto gradito quello ricevuto da un lavoratore Pendolare del Massachusetts. L’uomo aveva lasciato aperto il finestrino della propria auto e ha trovato sul sedile anteriore un misterioso pacchetto. L’uomo ha aperto il pacchetto e ha trovato al suo interno un anello con un meraviglioso diamante. Insieme al pacchetto c’era un bigliettino con il quale un uomo si era liberato dell’anello dopo una delusione ...

Luca Argentero - l’intervista sulla futura moglie “molto poco femminista” e sul ruolo “dell’uomo della coppia - il maschio” fa scoppiare il caso sui social : “Benvenuti nel Medioevo” : Luca Argentero è pronto a convolare a secondo nozze con Cristina Marino, donna “molto poco femminista” e non “fissata con la parità”, come lui stesso l’ha definita in un’intervista al settimanale Oggi che ha scatenato polemiche sui social. “La mia fidanzata è molto poco femminista. Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della ...

Amici a 4 zampre - così l'uomo ha modellato il cervello del cane : Secondo una ricerca il cervello dei cani si modella in base ai comportamenti che l'uomo li spinge ad avere

Animali : l’uomo ha “modellato” il cervello del cane allevandolo : La struttura del cervello del cane varia tra le diverse razze ed è correlata a comportamenti specifici, secondo una nuova ricerca pubblicata sul ‘Journal of Neuroscience‘. Risultati che mostrano come, allevando e selezionando i quattrozampe puntando a ottenere determinati comportamenti piuttosto che altri, ad esempio prediligendo Animali con particolari capacità di pastori o di ‘pescatori’ fra gli esemplari di Border ...