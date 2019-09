LIVE Galles-Georgia 22-0 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | Il Galles sta già dilagando

Fonte : oasport

(Di lunedì 23 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23′ Per pochissimo Tipuric non riesce a rubare l’ovale e andare a correre nuovamente in meta. Palla che torna fra le mani della. 22′ Si ricomincia da centrocampo. 21′ Biggar non sbaglia più e converte. 20′ Rimessa per il: azione velocissima, Davies per Biggar. L’apertura all’interno per Josh Adams che va ancora in meta. 18′ Si continua nella battaglia al piede. Fase in cui il match non sembra avere un padrone. 16′ I caucasici riescono a spostare il fronte di gioco a ridosso dei ventiduei. 15′ Si riparte con una battaglia al piede da cui ne esce vincitrice la. 14′ Biggar questa volta converte 13′ Palla recuperata dale meta di Tipuric 13′ Erroraccio al piede dell’estremo Matiashvili, nel tentativo di risalire il ...

