LIVE Ciclismo | Mondiali 2019 in DIRETTA | cronometro juniores | Piras settimo provvisorio

Fonte : oasport

(Di lunedì 23 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.47 Al primo intermedio Tiberi paga così già 35″ di ritardo. 15.46 Il video di quanto accaduto a Tiberi in partenza. Ma che sfortuna è?! Antonio Tiberi rompe il pedale subito dopo la partenza ed è costretto a cambiare bicicletta…#Yorkshire#Eurosportpic.twitter.com/iU9eguLKYe — Eurosport IT (@Eurosport IT) September 23,15.42 Si piazza alle sue spalle il tedesco Brenner, con 5″ di ritardo. Scivola in settima posizione, a 2’10”. 15.40 L’olandese Leijnse balza nettamente al comando al traguardo con 52″ di vantaggio. 15.39 CHE SFORTUNA!! Assurdo quanto accaduto a Tiberi, che rompe il pedale subito dopo il via. L’azzurro ha perso moltissimo tempo, perché è dovuto scendere dalla pedana, poi aspettare che arrivasse la nuova bici ed effettuare il cambio. Un inizio da ...

