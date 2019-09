Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) Tremiladadal. Ecco la missione che porterà Zanichelli a fare il giro delle principali città italiane col progetto #da. Ma il celebre vocabolario non si ferma qui: saranno 3.126 leche nell’edizione 2020 verranno affiancate da un trifoglio, simbolo grafico che le contrassegnerà come termini sempre meno presenti nell’uso scritto, orale e nei media.Il nuovo metodo del trifoglio permetterà, dunque, di non dimenticare i termini “più fragili che rischiano di essere abbandonati”. Secondo il lessicografo Mario Cannella, intervistato da Il Giorno, si tratterebbe di perdita gravissima, perché “dietro ogni parola c’è una storia”. “Con laconico, ad esempio, si sfoglia la storia antica. La Laconia era una regione di Sparta e per tradizione gli ...

RaiQuattro : Stanotte da l'1:45, live da Los Angeles, la 71^ cerimonia di premiazione degli #Emmys. Il più importante premio tel… - HuffPostItalia : 'Lingua italiana a rischio estinzione': oltre 3mila le parole da salvare per Zanichelli - AccademiaCrusca : ?????Sono arrivate numerose richieste su quale sia la forma preferibile tra MARCIAPIEDE e MARCIEPIEDI; qualcuno si d… -