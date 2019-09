Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 23 settembre 2019) L’alleanza 5-Pd ha trasformato ildei duri e puri in una polveriera pronta ad esplodere. Non si sa quando, ma certamente è divenuta il primo pericolo proprio per Luigi Di Maio, già ieri nel mirino di molti pentastellati per i suoi “super poteri” e gli innumerevoli incarichi; e ora per essere il “padre” delpolitico con i post-comunisti, tradendo, politicamente, chi credeva, invece, a un vero cambiamento, chi era contro gli schemi da Prima Repubblica, contro i partiti. Insomma, il chissenefrega, sembra essere il verbo praticato dai vertici pentastellati. Un verbo che non piace a molti, in casa 5. Fazioni in continua crescita se a questo già scoppiettante scenario vanno ad aggiungersi i trombati da Luigi Di Maio, in quanto rimasti a bocca asciutta di poltrone per la nascita del governo Conte 2. Tra i primi malpancisti a sparare, la senatrice pentastellata, ...

matteosalvinimi : #Tesei, candidata per Umbria: 50 anni di sinistra hanno distrutto il tessuto produttivo umbro ma ora tutti insieme,… - ilfogliettone : L'inciucio a tutti i costi manda in tilt il MoVimento 5 Stelle - - PMurroccu : RT @gustinicchi: IL VAFFAagliITALIANIDAY FUNZIONA CHE È UNA MERAVIGLIA L'effetto inciucio con il Pd tanto odiato in passato non danneggia… -