Liga | Il Barcellona sfida il Villarreal | diretta esclusiva su DAZN

Video/ Barcellona-Valencia - 5-2 - : gol e highlights - blaugrana straripanti! - LaLiga - : Video Barcellona-Valencia, risultato finale 5-2,: Fati, de Jong, Piqué e Suarez umiliano i blanquinegres nella sfida al Camp Nou.

Liga - dove vedere Barcellona-Valencia in Tv e in streaming : Una delle sorprese in questo inizio di stagione di Lega è stato certamente il Barcellona, ma non certamente in positivo. I blaugrana campioni in carica hanno infatti ottenuto solo cinque punti in tre partite e iniziano già a essere distanziati dall’Atletico Madrid capolista, a punteggio pieno. Certamente è ancora prematuro per dare giudizi definitivi, ma […] L'articolo Liga, dove vedere Barcellona-Valencia in Tv e in streaming è ...

Barcellona - Ansu Fati e l’esordio da sogno in Liga a 16 anni : il merito è degli scarpini nuovi! Il retroscena firmato Victor Valdes : Ansu Fati fa il suo esordio in Liga, con la maglia del Barcellona, a soli 16 anni: il merito è dei nuovi scarpini che Victor Valdes gli ha comprato permettendogli di esprimere al meglio il suo potenziale Nel successo del Barcellona sul Betis Siviglia (5-2) nella prima giornata di Liga, il giovane Ansu Fati ha coronato il sogno di fare il suo esordio in campionato, con la maglia blaugrana, a soli 16 anni! Il giocatore è il più giovane ...

Liga - le due squadre di Madrid davanti al Barcellona di tre punti : da quanto tempo… : Subito una sorpresa dopo la prima giornata di Liga spagnola. Nell’anticipo, il Barcellona ha perso 1-0 in casa dell’Athletic Bilbao per via della grande rovesciata di Aduriz nei minuti finali. Real e Atletico Madrid, invece, non hanno deluso le attese andando a vincere contro Celta Vigo (3-1 in trasferta) e Getafe (1-0). Così, ovviamente, le due squadre della capitale sono davanti ai blaugrana di tre punti. Potrebbe sembrare ...

Liga - Athletic Bilbao-Barcellona 1-0 - un eurogol di Aduriz stende la squadra di Valverde [FOTO e VIDEO] : Il Barcellona è stato sconfitto 1-0 a Bilbao dall’Athletic all’esordio stagionale in Liga. Privo di Lionel Messi convalescente, con Luis Suarez infortunato al 32′, il Barcellona campione uscente si è inchinato a un gran gol del veterano Aritz Aduriz. Deludenti Griezmann e de Jong. Bayern Monaco-Herta Berlino 2-2, i campioni di Germania fermati in casa: non basta Lewandowski [FOTO] A partire bene sono i padroni di casa. ...