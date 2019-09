Levante | “Bravi tutti voi” è il titolo del suo nuovo singolo

rockolpoprock : Levante, il 27 settembre il nuovo singolo ‘Bravi tutti voi’ - fourzine : Un nuovo articolo disponibile su @fourzine : LEVANTE in radio da venerdì 27 settembre con il - LorenzoTonion : -

(Di lunedì 23 settembre 2019) In uscita il 27 settembre: “Bravivoi” è ildel suoNews Mtv Italia.

Dalla Rete Google News

Soundsblog.it

Quando muoiono i grandi c'è sempre qualcuno che spunta fuori per rivendicare qualcosa o per creare dei casi che possano dare un po' di notorietà a chi non ...