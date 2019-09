Leclerc lascia la fidanzata Giada Gianni Lei | Pensa solo alla Ferrari

Charles Leclerc vede solo rosso - la fidanzata Giada : Lasciata per la Ferrari : Charles Leclerc, il giovanissimo pilota delle Ferrari, sta stupendo tutti con la sua grinta e determinazione. A soli ventuno anni, il pilota monegasco ha già compiuto una mezza impresa, in un anno in cui la Rossa stentava a decollare. Due gran premi vinti (Belgio e Italia) e la pole position di questo fine settimana lo inseriscono, di diritto, tra le stelle nascenti della Formula1. Ed è proprio al suo futuro da campione che deve aver pensato ...

F1 - Charles Leclerc lascia la fidanzata Giada Gianni : “Vuole dedicarsi solo alla Ferrari” : Charles Leclerc, il più giovane pilota di F1 ad aver vinto con la Ferrari, partirà in pole position oggi al Gran Premio di Singapore: dopo la prima vittoria in Belgio, il 21enne monegasco ha messo (letteralmente) il turbo, portando a casa un grande successo a Monza e la terza pole consecutiva. E proprio per concentrarsi al meglio sulla sua carriera ha deciso di rinunciare all’amore: dalla sua fidanzata, Giada Gianni, è arrivata infatti la ...

Formula 1 - Wolff velenoso : “penalizzare Leclerc a Monza? Avremmo lasciato il circuito scortati dalla polizia” : Il team principal della Mercedes ha polemizzato sulla mancata penalità inflitta a Leclerc nel corso del Gran Premio d’Italia Non sono mancate le polemiche al termine del Gran Premio di Monza, vinto da Charles Leclerc davanti a Bottas e Hamilton. Toto Wolff infatti è voluto tornare sulla mancata penalità inflitta al monegasco, colpevole di esser stato troppo duro nel corpo a corpo con Lewis. Photo4/LaPresse Parole dure quelle del team ...