Fonte : blogo

(Di lunedì 23 settembre 2019) live placement Oggi, lunedì 23 settembre 2019, a partire dalle ore 14:30, si terrà ladi presentazione de Le, il programma di Rai 3 condotto da Gloria Guida. Le: la terza edizione Leè il programma di Rai 3, condotto da Gloria Guida, giunto alla sua terza edizione che andrà in onda a partire da sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 21:40.Anche in quest'edizione, Gloria Guida accompagnerà i telespettatori di Rai 3 "nelle vite ordinarie e straordinarie di donne che hanno lasciato un’impronta nella nostra società". Anche questa seconda edizione de Le, stando al comunicato ufficiale, quindi, "sarà un lungo viaggio nella memoria e nella storia italiana, dagli anni '40 fino ai giorni nostri".Le, lainpubblicato su TVBlog.it 23 settembre 2019 14:30.

tvblogit : Le Ragazze, la conferenza stampa in diretta dalle ore 14:30 - SerieTvserie : Le Ragazze, la conferenza stampa in diretta dalle ore 14:30 - connie_gentile : RT @a_globale: Il regime saudita che organizza attraverso la Lega islamica mondiale #LIM , una conferenza internazionale per la pace e la s… -