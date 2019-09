Lazio | Immobile si scusa | “Tutti sbagliano | l’importante è capire l’errore” FOTO

Lazio-Parma - Immobile torna sui suoi passi dopo lo sfogo : sui social arrivano le scuse a Inzaghi e ai compagni : L’attaccante della Lazio ha voluto chiedere scusa pubblicamente per il comportamento tenuto dopo la sostituzione nel match con il Parma Non è passato inosservato ieri lo sfogo di Ciro Immobile dopo la sostituzione decisa da Inzaghi nel secondo tempo di Lazio-Parma, match concluso 2-0 per i biancocelesti proprio con una rete dell’attaccante napoletano. ALFREDO FALCONE/LaPresse Una serata macchiata dal comportamento arrivato ...

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Lazio-Parma 2-0 - Immobile-Marusic. Milan-Inter 0-2 : Brozovic-Lukaku - rossoneri al tappeto! Super Cagliari - bene Juve e Napoli : Pagelle 4 giornata- Tutto pronto per l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Genoa, match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione […] L'articolo Pagelle e Highlights 4^ giornata, Lazio-Parma 2-0, Immobile-Marusic. Milan-Inter ...

Gol di Immobile e Marusic - Lazio batte Larma 2-0 : La Lazio ritrova la vittoria, dopo due sconfitte consecutive con Spal e Cluj, battendo 2-0 il Parma nel posticipo della 4^ giornata di campionato

La Lazio riparte - Immobile e Marusic piegano il Parma : Dopo i rovesci subiti con la Spal in campionato ed Cluj in Europa League, contro il Parma la Lazio riesce a mantenere il vantaggio e porta a casa la prima vittoria casalinga della stagione. Un gol per tempo (Immobile e Marusic i marcatori) piegano i gialloblu' di D'Aversa, apparsi inconsistenti soprattutto nel reparto offensivo. Il 2-0 finale e' meritato e riflette quello che si e' visto in campo. Eppure c'e' qualcosa che ancora non gira come ...

Lazio - battibecco Immobile-Inzaghi al momento del cambio! L’allenatore spiega : “reazione plateale - ha sofferto molto” : battibecco fra Ciro Immobile e Simone Inzaghi dopo il cambio. Il giocatore della Lazio protesta animatamente, l’allenatore fa chiarezza nel post gara: gesto plateale, ma è tutto ok La Lazio supera 2-0 il Parma ma la reazione di Immobile alla sostituzione macchia il successo biancoceleste. L’attaccante campano, sostituito a metà del secondo tempo, nonostante fosse stato uno dei migliori in campo, ha protestato animatamente nei ...

LIVE Lazio-Parma 2-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Immobile e Marusic affondano i ducali. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.43 Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima LIVE! Pagelle: LAZIO: Strakosha 6.5; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6, Radu 6; Marusic 7, Milinkovic 6.5, Leiva 6 (Parolo 6), Luis Alberto 7.5, Lulic (Jony); Correa 7, Immobile 6.5 (Caicedo 6.5). Allenatore: Inzaghi 7. PARMA: Sepe 6; Darmian 5.5, Iacoponi 5, Bruno Alves 5, Giu. Pezzella 4.5; Hernani 4.5, Brugman 5(Sprocati 5.5), Barillà 5; ...

La Lazio si riscatta e supera il Parma - tutto facile nel posticipo ma scoppia il caso Immobile [FOTO] : Si è concluso l’ultimo match valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Parma, tornano al successo i biancocelesti che riscattano il doppio ko tra campionato ed Europa League, ottima prestazione per la squadra di Simone Inzaghi che non ha quasi mai sofferto gli avversari. Vantaggio della Lazio grazie alla rete siglata da Immobile su assist di Luis Alberto, nella ripresa clamoroso episodio, lite tra ...

Immobile-Marusic - la Lazio batte il Parma e si rilancia in zona Europa : successo scaccia crisi in vista dell’Inter : Grazie ai gol di Immobile e Marusic la Lazio supera il Parma e torna al successo dopo 3 partite: i biancocelesti si rilanciano in zona Europa in attesa del big match contro l’Inter capolista Nonostante siamo solo ad inizio stagione, l’atmosfera in casa Lazio non è delle migliori. Il pareggio nel derby e la successiva sconfitta contro la Lazio in campionato, alla quale ha fatto seguito un ko abbastanza simile (entrambi in rimonta) in Europa ...

Clamoroso Lazio - alta tensione Immobile-Inzaghi : tutti i dettagli : Si sta giocando l’ultimo match valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Parma in una partita che ha fatto vedere buone giocate. A 25 minuti dalla fine biancocelesti in vantaggio grazie alla rete siglata da Ciro Immobile dopo appena 8 minuti su assist da parte di Luis Alberto. Poi l’episodio incredibile si è verificato al 65′, Inzaghi sostituisce clamorosamente Immobile con Caicedo, Ciro esce ...

LIVE Lazio-Parma 1-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Immobile porta avanti i biancocelesti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.34 Lazio su buoni ritmi la magia di Luis Alberto per Immobile porta il vantaggio biancoceleste, Gervinho non pervenuto per il Parma. A tra poco per il secondo tempo. 45′ Finisce il primo tempo, Lazio-Parma 1-0. 43′ Correa dalla sinistra si accentra e tira di destro, para Sepe. 41′ Gervinho riesce a superare due uomini ma per una maglia trattenuta si ferma, l’arbitro ...

LIVE Lazio-Parma 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : si comincia - Correa e Immobile titolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, probabili formazioni e come vedere Lazio-Parma 20.30 La Lazio in casa non vince da ben quattro partite nella Serie A. 20.25 A disposizione per le due squadre: Lazio: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Patric, Berisha, Lazzari, Jony, Parolo, Cataldi, Adekanye, Caicedo. Parma: Colombi, Alastra, Dermaku, Gagliolo, Laurini, Sprocati, Scozzarella, Karamoh, Cornelius. 20.20 Dopo la brutta ...

Formazioni ufficiali Lazio-Parma : fuori Lazzari - ci sono Immobile e Correa : Formazioni ufficiali Lazio-Parma – La quarta giornata di Serie A si chiude al’Olimpico di Roma. Di fronte Lazio e Parma. Biancocelesti che dopo l’impegno di Europa League tornano a giocare in campionato per riscattare la sconfitta contro la Spal. Parma reduce dalla partita persa in casa contro il Cagliari. Le Formazioni ufficiali. Formazioni ufficiali LAZIO PARMA LAZIO – Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, ...

Spal-Lazio 1-1 La Diretta Sblocca Immobile - pari di Petagna : Non si pareggia quasi mai tra SPAL e Lazio quando si gioca a Ferrara: solo 2 volte in 15 precedenti; per il resto, ben 9 vittorie dei padroni di casa e solo 4 degli ospiti, l'ultima delle quali...

Spal-Lazio 0-1 La Diretta Sblocca Immobile su rigore : Non si pareggia quasi mai tra SPAL e Lazio quando si gioca a Ferrara: solo 2 volte in 15 precedenti; per il resto, ben 9 vittorie dei padroni di casa e solo 4 degli ospiti, l'ultima delle quali...