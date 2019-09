Fonte : ilmattino

(Di lunedì 23 settembre 2019), lelanciano l': la formazione è la prima emergenza nazionale, tanto che stimano di non riuscire adlavoratori specializzati nei prossimi tre anni....

Notiziedi_it : Lavoro, allarme delle imprese: «Non troviamo 139mila persone da assumere per il made in Italy»… - pelias01 : Lavoro, per i giovani è allarme formazione -