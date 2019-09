L' Aria che tira | Licia Ronzulli mangia una merendina in diretta | Tra un po' ce le

Mario Bertolissi - il giurista che negozia a Roma sull'autonomia : "Al Nord tira una brutta Aria" : "Al Nord tira una brutta aria". Se con il primo governo Conte l'autonomia era sta messa da parte con il Conte bis si teme una riforma depotenziata e inutile. Mario Bertolissi, docente di diritto costituzionale all'Università di Padova, promotore del referendum e membro della delegazione che da oggi

Emmy 2019 - i vincitori in un’annata rivoluzionAria dominata da Fleabag - Chernobyl e Mrs. Maisel : I premi più importanti della TV offrono anche nel 2019 diverse conferme e più di una sorpresa. La prima cerimonia senza conduttore da 16 anni a questa parte lascia spazio a performance musicali, momenti commemorativi, sketch e ringraziamenti più lunghi, ma soprattutto prese di posizione nette e radicali su temi socialmente rilevanti come la parità di genere nelle retribuzioni e l'equità di trattamento nei confronti delle persone LGBTQ. Come di ...

Lecce - FArias : “Ci abbiamo provato - Napoli squadra che punta a vincere” : Al termine della gara col Napoli, l’attaccante del Lecce Diego Farias ha parlato al sito ufficiale dei salentini: “Loro sono una grande squadra, lotteranno per il titolo. Ci abbiamo provato al massimo a fare il nostro calcio, ma loro ci hanno creato tante difficoltà. Pensiamo a mercoledì, è uno scontro diretto”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Leggi anche: Napoli, Ciotola: “James un depistaggio per ...

Amici Celebrities - Pio e Amedeo lanciano una frecciata a Marco Carta : “Almeno comprati il coso che toglie l’antitaccheggio”. MAria De Filippi li gela : “Non ha rubato” : Pio e Amedeo sono stati ospiti della prima puntata di Amici Celebrities e nel loro monologo i due comici pugliesi hanno preso di mira la politica italiana ma poi si sono lasciati andare a una battuta su Marco Carta, il cantante ex vincitore proprio di Amici a processo con l’accusa di furto aggravato per aver portato via dalla Rinascente di Milano 6 magliette, che ha creato imbarazzo in studio. “Maria non dirmi che tu e Maurizio vi ...

Amici Celebrities batte (di poco) Ulisse. Ornella Vanoni è una scheggia impazzita - MAria De Filippi vera padrona di casa : riuscirà Michelle Hunziker a reggere il confronto? : Vince Maria De Filippi, può gioire Alberto Angela. La prima sfida del sabato sera vede in testa Amici Celebrities, spin off del famoso talent, visto da 3.274.000 telespettatori con il 20,6% di share con Ulisse che ha ottenuto 3.502.000 spettatori e il 19% di share. Programmi dalla durata differente con lo show di Canale 5 che ha salutato il pubblico un’ora dopo quello di Rai1, sulla sfida ha inciso una differenza di traini (Soliti Ignoti ...

Tennis – Altro che ritiro! MAria Sharapova ha scelto l’Italia per tornare più forte che mai : Maria Sharapova non si arrende: la Tennista russa impegnata in un duro lavoro per tornare più forte che mai Maria Sharapova ha affrontato un periodo davvero difficile: dopo lo stop per problemi di doping, la Tennista russa non ha mai mostrato segni di cedimento, pronta a tornare in campo più forte che mai. La 32enne, una volta scontata la sua pena, è tornata a giocare, sfidando le sue avversarie di sempre, tra le quali anche Serena ...

Cucchi - la sorella IlAria : “Vorrei che Stefano sentisse parole Musarò”. Il pm : “Tedesco? Rilevanza probatoria modesta” : “Sono emozionata, vorrei che Stefano, in qualche modo, potesse sentire le parole del pubblico ministero. Sono grata allo Stato ed alla Procura per quello che ha fatto con questo processo, che è il vero processo sulla vicenda e non quello che si è celebrato contro gli agenti della penitenziaria”. A rivendicarlo Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, parlando al termine dell’udienza in Corte d’assise, dopo la prima parte della ...

Michelle Hunziker cambia look dopo 25 anni : «MAria De Filippi mi ha affidato la sua creatura» : “Oggi è una giornata importante, per una che non ha mai cambiato taglio dei capelli, è arrivato il momento di darci un taglio”, Michelle Hunziker attraverso il suo account Instagram comunica ai suoi fan il suo cambio di look dopo 25 anni per i numerosi impegni televisivi, primo fra tutti quello con Maria De Filippi ad Amici Celebrities, della prossima stagione. Michelle ha postato un video in cui annuncia la sua decisione, per poi ripensarci ...

L'Aria che tira - La Russa contesta gli applausi del pubblico : "Non sono spontanei" : applausi spontanei o pilotati? Il dibattito torna d’attualità dopo la polemica fatta scoppiare da Ignazio La Russa durante la puntata di venerdì de L’Aria che tira.L’ex ministro della Difesa è ospite del salotto di Myrta Merlino e il tema di discussione è quello relativo all’immigrazione.prosegui la letturaL'Aria che tira, La Russa contesta gli applausi del pubblico: "Non sono spontanei" pubblicato su TVBlog.it 20 settembre 2019 17:47.

Emma annuncia : «Mi devo fermare per un problema di salute». MAria De Filippi : «Non avere paura perché sei fortissima» : Emma Con una frase di John Lennon – “La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani” – Emma Marrone annuncia di doversi improvvisamente fermare per un problema di salute. Fresca di ritorno con la canzone Io sono bella, scritta per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, la cantante salentina si vede costretta ad abbandonare per il momento la scena musicale. In un lungo post sui social, rivolto ...

MAria De Filippi preoccupata per Emma : la lettera che commuove tutti : Emma Marrone sta male: arriva il toccante messaggio di Maria De Filippi Ha destato parecchio scalpore e preoccupazione l’ultimo annuncio di Emma Marrone. A pochi giorni dall’uscita della sua nuova canzone – Io sono bella, scritta da Vasco Rossi – la cantante salentina è costretta a prendersi una pausa dalla musica per un nuovo problema […] L'articolo Maria De Filippi preoccupata per Emma: la lettera che commuove ...

Emma annuncia di doversi “fermare per motivi di salute” - MAria De Filippi le scrive : “Ci sei - ci sei stata e so che ci sarai sempre nella mia vita” : Emma Marrone ha annunciato di doversi fermare per un motivi di salute: “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili“. Queste le parole scritte dalla cantante in un post pubblicato su Instagram. E Maria De Filippi ha ...

Pagamenti elettronici - il Tesoro lancia l’idea di una carta unica che varrà come bancomat - tessera sanitAria e identità digitale : Per incentivare i Pagamenti elettronici anche tra la popolazione anziana, meno abituata ad utilizzare i bancomat, potrebbe arrivare una “carta unica” che dentro avrà “carta d’identità, tessera sanitaria, identità digitale e possibilità di attivare in conto di pagamento presso qualsiasi sportello bancario o postale”. Ad anticiparlo al Sole 24 Ore, confermando al tempo stesso il piano per garantire un bonus a chi ...

MAria De Filippi domina “telemercato” : ma non sempre i personaggi che “compra” hanno spazio. Chi ha più visto Natalia Titova? : La visione strategica di Beppe Marotta, la forza economica di Fabio Paratici, l’istinto di Cristiano Giuntoli: Maria De Filippi è la vera regina del mercato. O meglio del telemercato. A differenza dei direttori sportivi di Inter, Juventus e Napoli, la signora di Canale 5 veste i panni di presidente, direttore sportivo e allenatore in campo della sua Fascino. Guizzo, trattative, capacità di rafforzare il proprio gruppo e, se possibile, ...