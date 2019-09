L’altra metà dell’Alzheimer | 600mila le persone colpite | i caregiver l’altro “volto” del

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) In Italia sono 600.000 leche soffrono di Alzheimer e che si trovano a confrontarsi, ogni giorno, con un progressivo declino della memoria e delle capacità cognitive, fino all’impossibilità di portare a termine persino i compiti più semplici. Numeri importanti di un fenomeno che però ha anche un altro volto: quello dei familiari che, in molti casi, si fanno carico in prima persona dell’assistenza al loro parente. Un’attività spesso svolta in maniera informale, che per un abitante della Calabria su quattro (25%) ha il suo impatto più forte, provante, e complesso da gestire, sulla sfera psicologica ed emotiva. Lo rileva l’ultima ricerca dell’Osservatorio di Reale Mutua sul welfare1 che, in occasione del mese dell’Alzheimer, ha accesso un faro suie su come i calabresi percepiscano l’assistenza da loro prestata, tra ruoli, difficoltà e ...

