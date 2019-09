L' accordo di Malta per la ridistribuzione dei migranti

Fonte : agi

(Di lunedì 23 settembre 2019) "Da oggi l'Italia non è più sola" nella tempesta. Nelle parole del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese è sintetizzata la sostanza dell'che oggi, nelle stanze dell'antico Forte di Sant'Angelo che a La Valletta sovrasta il porto principale di, nelle cui acque sono alla fonda pigramente superyacht e tre alberi da sogno, ha visto Italia, Francia, Germania e la stessafissare un nuovo percorso nella gestione dell'emergenza. Tirando fuori dal cilindro un documento che tra i suoi punti chiave prevede la rotazione volontaria dei porti di sbarco, o 'place of safety', per ie la ricollocazione in altri Paesi secondo percentuali da definirsi a seconda del numero di arrivi, e prevedendo anche sanzioni per chi non voglia dire sì alla ricollocazione. Non era scontato ottenere questo e inserirlo nel documento, ha tenuto a ...

matteorenzi : L’accordo di #Malta sull’immigrazione è un passo in avanti per l’Europa. Ma non basta. La solidarietà serve sempre.… - TgLa7 : #Migranti: raggiunto accordo tra Italia, Malta, Francia e Germania - Europarl_IT : 'Chi sbarca in un paese europeo, sbarca in Europa. Tutti devono partecipare alla redistribuzione in modo regolato'… -