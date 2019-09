Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019)non conosce rivali:straccia la concorrenza e ruba a Veep di Julia Louis-Dreyfus lo scettro come miglior attrice in una comedy. La serie britannica si è portata a casa anche la statuetta come miglior serie comedy, miglior regia (quella di Harry Bradbeer) e miglior sceneggiatura (scritta dalla), entrambi per il primo episodio.L'attrice è incredula quando deve ritirare l'sul palco: "Devo dirlo in tutta onestà, dal profondo del mio cuore. La ragione per cui lo faccio è questo", così esordisce in modo scherzosoquando spiega alla platea il motivo per il quale le piace scrivere. Con ladisi apre una nuova era per le serie britanniche, che conquistano il pubblico, battendo concorrenti di tutto rispetto. Tra gli episodi nominati nella categoria "miglior regia" vi erano due di Barry ...

_diana87 : La vittoria di Fleabag agli Emmy 2019, l’incredulità di Phoebe Waller-Bridge: “Scrivo per questo!”… - _diana87 : RT @OptiMagazine: La vittoria di #Fleabag agli #Emmy #Emmy2019, l'incredulità di Phoebe Waller-Bridge: 'Scrivo per questo!' (video) https:/… - OptiMagazine : La vittoria di #Fleabag agli #Emmy #Emmy2019, l'incredulità di Phoebe Waller-Bridge: 'Scrivo per questo!' (video)… -