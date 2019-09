La Toscana per il rafforzamento del ruolo delle Regioni nella nuova Pac

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per pioggia e temporali su tutta la regione : Continua la situazione di maltempo sulla Toscana con il transito previsto, nella giornata di oggi, di un fronte freddo con associati rovesci e temporali sparsi tra la mattina e il pomeriggio. Per questo la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge e temporali forti valido fino alle ore 20 di oggi, lunedì 23 settembre, per tutte le province della regione. L'articolo Allerta Meteo Toscana: ...

Terremoto in Toscana - paura a Lucca - Camaiore - Pietrasanta e Viareggio per una scossa molto superficiale [LIVE] : Una nuova forte scossa di Terremoto scuote l’Italia in questo weekend. Alle 18.12 del pomeriggio un boato e un forte tremore del suolo hanno colpito la Toscana, con epicentro vicino Lucca. A Camaiore la gente si è riversata in massa nelle strade. La scossa è stata di magnitudo 2.9, ad appena 4.9km di profondità quindi avvertita in modo molto intenso, con un risentimento sismico nell’area epicentrale del 5° grado della scala Mercalli ...

Allerta Meteo Toscana : criticità arancione per grandine e temporali : Codice arancione dalle 12 alla mezzanotte di domani, domenica 22 settembre, su tutta la Toscana per piogge intense e temporali accompagnati da colpi di vento e grandinate. Lo ha emesso la sala operativa della protezione civile regionale in seguito alla intensa perturbazione che sta muovendosi dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia. Il tempo sara’ in peggioramento a partire dalla prossima notte. In mattinata soprattutto ...

Toscana - consigliere propone 'donne in vetrina' per rilanciare le terme : Lega lo sospende : rilanciare il turismo termale in Toscana con "donne in vetrina", come avviene in altri Paesi europei. A proporlo è stato Roberto Salvini, consigliere regionale pisano della Lega, nel corso della riunione di commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale. Le sue parole, che hanno indignato i presenti, sono finite su Facebook scatenando una vera e propria bufera. Oggi, Salvini, è stato sospeso. La proposta di Roberto Salvini Mercoledì 18 ...

Previsioni Meteo Toscana : temporali in arrivo e temperature in calo : Le Previsioni Meteo per la Toscana fornite dal Lamma: domani cielo velato, possibili prime piogge in serata a partire dall’Arcipelago e costa. Venti: deboli orientali, tendenti a scirocco dal pomeriggio con rinforzi sull’Arcipelago. Mari: poco mossi, in aumento dal pomeriggio-sera. temperature: minime in sensibile calo, massime in lieve aumento. Elevata escursione termica giornaliera. Domenica molto nuvoloso o coperto con ...

Superbatterio New Delhi : 90 casi in Toscana - 36 morti sospette : “Oggi esce il dato settimanale dell’Agenzia regionale di sanità ed è salito a 90 il numero di persone che hanno contratto l’infezione. Sappiamo che i decessi sono all’incirca nella misura del 40%”, pari a 36 casi con sepsi. Lo ha detto l’assessore al Diritto alla salute e al Sociale Stefania Saccardi, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, rispondendo ad una domanda sul proliferarsi in ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : 58? di vantaggio per Bernal - Visconti - Ficara e Cherkasov. 12 chilometri al traguardo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Sale a ben 58″ il vantaggio di Bernal, Visconti, Ficara e Cherkasov. 16.29 Egan Bernal continua a rilanciare l’andatura. 16.27 Siamo a 12 chilometri dal traguardo di Pontedera e i battistrada hanno 39″ di vantaggio. 16.25 Gli inseguitori sono Dunbar, Rosa (Team Ineos), Kudus (Astana), Petilli (UAE Team Emirates), Florez, Vendrame (Androni Sidermec), Osorio (Nippo Vini ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : 25? di vantaggio per Bernal - Visconti - Ficara e Cherkasov. 20 chilometri al traguardo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.22 17 chilometri al traguardo e 28″ di vantaggio per la fuga. Tra poco finirà il tratto in discesa. 16.19 Caduta di Garosio e Carboni in discesa! Per fortuna niente di grave per loro. 16.17 Sono rimasti circa 12 corridori all’inseguimento del quartetto al comando. 16.15 24 chilometri all’arrivo e 23″ di vantaggio per i quattro battistrada. 16.12 Dopo l’ultimo ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : 2’35” di vantaggio per la fuga. Gruppo comandato dal Team Ineos : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Il Gruppo è comandato dal Team Ineos del vincitore dell’ultimo Tour de France Egan Bernal. 15.19 Mancano 57 chilometri al traguardo e i battistrada hanno 2’25” di vantaggio. 15.16 Vi ricordiamo che manca un solo passaggio sul GPM del Monte Serra. 15.11 Scende notevolmente il vantaggio dei cinque che adesso hanno 2’35” sul plotone. 15.07 Gruppo in forte ...