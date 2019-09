La storia di San Pio da Pietrelcina

LO CONOSCI DAVVERO? La storia di San Matteo - Apostolo : San Matteo Apostolo ed evangelista (21 settembre) La Chiesa festeggia oggi il primo dei quattro Evangelisti, ma chi era davvero Matteo?Il nome Matteo, in ebraico “dono di Dio”, non è mai utilizzato dagli evangelisti Marco e Luca, che nel parlare di lui lo chiamano Levi, forse per salvaguardarne l’onorabilità, compromessa dal suo mestiere. L’appellativo “pubblicano” forse non è colto oggi in tutta la sua portata: ...

VIDEO Marc Marquez - GP Aragon 2019 : “Mi sono sentito subito forte - è una storia diversa da Silverstone e Misano” : Marc Marquez ha messo in chiaro le sue intenzioni fin dal primo run della mattina nel venerdì riservato alle prove libere del Gran Premio d’Aragon 2019, 14° round stagionale del Mondiale MotoGP. Il nativo di Cervera ha fatto paura nelle FP1 stampando un mostruoso 1’46″869 che gli ha consentito di concludere la giornata davanti a tutti con più di 1″ di margine nei confronti degli inseguitori. Il sette volte campione ...

LI CONOSCI DAVVERO? Approfondiamo la storia dei Santi Martiri Coreani : Santi Andrea Kim Taegon, prete, e Paolo Chong Hasang e compagni Martiri Coreani (20 settembre) Il 6 maggio 1984, in occasione del suo viaggio pastorale a Seul, San Giovanni Paolo II iscrive 103 Martiri Coreani nel calendario dei Santi. È la prima canonizzazione dei tempi moderni fuori Roma! La loro memoria liturgica è fissata al 20 settembre perché alcuni subirono il Martirio proprio in questo giorno, altri ...

San Gennaro - la storia del "miracolo" della liquefazione del sangue : La liquefazione del suo sangue è famosa non solo a Napoli, ma in tutto il mondo. Si tratta di San Gennaro, il patrono napoletano che viene festeggiato nel capoluogo campano ogni 19 settembre. Questa data coincide con il verificarsi del prodigio, ma il sangue del martire non si scoglie solo in questa giornata. Il fenomeno si ripete infatti altre due volte nel corso di ogni anno: il sabato che precede la prima domenica di maggio e il 16 dicembre. ...

Matteo Alessandroni : "Ingannato da Carmen Di Pietro - sono fidanzato - questa storia mi ha asfaltato la vita privata" (video) : Matteo Alessandroni è intervenuto, stasera, a 'Live Non è la D'Urso' durante il match dedicato ai nuovi risvolti del Prati gate. Nelle scorse settimane, l'ex personal trainer ha smentito di essere il fidanzato di Carmen Di Pietro, con cui aveva posato solo per un servizio fotografico sul mondo del fitness. Ecco le parole del ragazzo, (che, ancora ad oggi, sostiene di essere stato ingannato dall'ex gieffina), durante il programma di Barbara ...

Uomini e donne comincia il 16 settembre : Alessandro Zarino cerca la sua prima vera storia : Mancano solo pochi giorni al ritorno di Uomini e donne su Canale 5 dopo la lunga pausa estiva. Il programma condotto da Maria De Filippi riprenderà il suo posto nella rete ammiraglia a partire da lunedì 16 settembre alle ore 14:45, concentrandosi come abitudine sulle vicende del Trono Classico e Over. In attesa di scoprire quale delle due versioni aprirà la stagione 2019-20, i telespettatori hanno già avuto la possibilità di scoprire qualche ...

Giuseppe Rossi : “Sanchez al Barcellona grazie a me. Lukaku splendido. La storia del doping mi ha rovinato” : Giuseppe “Pepito” Rossi ha concesso un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. Diversi gli argomenti trattati, dal calciatore attualmente svincolato. Si parte dall’Inter. «Conte fa la differenza. L’Inter è già solida. Lukaku fa reparto da solo, gioca per la squadra. Ma se Conte l’ha preteso il perché è nel curriculum di Romelu: fa gol, lo fa in ogni modo, sa fare tutto. L’ho conosciuto, è un ...

Moratti : “San Siro è un pezzo di storia di tutti. Nel nuovo stadio basta razzismo” : Il Corriere della Sera Milano intervista Massimo Moratti sulla questione nuovo San Siro. L’ex presidente dell’Inter è d’accordo con il sindaco Sala: la cittadinanza deve conoscere i progetti in ballo, per una questione di trasparenza. “Non penso a un referendum per votare la soluzione più gradita. Ovvio che le società debbano assumersi fino in fondo tutte le responsabilità di un progetto storico così ampio. Ma è bello che ...

Programmi TV di stasera - venerdì 6 settembre 2019. Su Italia 1 la Prima TV di Samson – La Vera storia di Sansone : Samson - Taylor James Rai1, ore 21.25: Miss Italia 80 – Nuova Edizione In diretta dal Palazzetto dello Sport di Jesolo, Rai 1 presenta Miss Italia 80. Il Concorso di Bellezza quest’anno festeggia gli 80 anni con l’elezione di Miss Italia 2019, la conduzione di Alessandro Greco e la regia di Francesco Ebner. Qui tutti le info e qui le 80 finaliste. Rai2, ore 21.20: NCIS Los Angeles – Prima TV 10×12 Vertigini: Il ...

Samson – La vera storia di Sansone : trama e cast del film su Canale 5 : Venerdì 6 settembre, dalle 21.15 in poi, su Italia Uno va in onda il film tratto dai racconti biblici dal titolo Samson – La vera storia di Sansone. Si tratta di una coproduzione Stati Uniti-Sudafrica, uscita nelle sale (all’estero) nel corso del 2018: a impreziosire il cast ci sono Rutger Hauer e Billy Zane. Samson – La vera storia di Sansone: anticipazioni trama Sansone, un ebreo con un’insolita forza fisica, deve ...

Ruote nella storia da Rimini a San Leo : Ruote nella Storia riparte da Rimini l’8 settembre, dopo la pausa estiva, in un viaggio attraverso la provincia romagnola alla

Sandali capresi : la storia di un classico estivo : Il sandalo caprese a piede nudo è un classico nel guardaroba estivo. E’ una calzatura con la suola rigida e delle semplicissime strisce di pelle che vanno dalle dita dei piedi alla caviglia, lasciando appunto il piede nudo. Dal taglio pulitissimo e molto chic, ha una storia costellata di personaggi famosi che l’hanno scoperto e fatto conoscere al grande pubblico: eccola qui in super sintesi per voi! Fonte Pinterest Sandali capresi, ...

Trevisani - il suo ultimo libro si muove tra i cieli esoterici di Roma e una storia d’amore : Dopo il notevole esordio rappresentato dal libro dei Fulmini, Matteo Trevisani ha alzato l’asticella con il libro del Sole. I due Romanzi (entrambi editi da Atlantide) lo impongono come uno degli scrittori più interessanti degli ultimi 30 anni in Italia, non solo, e non tanto, per l’alto pregio stilistico che li impreziosisce, ma per la profondità e l’umile amore per la sapienza con cui l’autore affronta temi filosoficamente cruciali, quali la ...

El País racconta la storia di Alfredo Santillán - il pugile argentino morto sul ring per 1.000 euro : El País racconta la storia del pugile argentino Hugo Alfredo Santillán, finito in coma il 20 luglio dopo un incontro e morto in ospedale 4 giorni dopo. “Papà ho le vertigini” sarebbero state le ultime parole del 23 padre di 3 figli prima di accasciarsi al suolo. La storia di Santillán, morto per un incontro di pugilato da cui ha guadagnato 55.000 pesos, poco più dei 45.000 pesos che gli è costato il suo funerale, è quella di tanti ...