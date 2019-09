La storia di Cristian | trasformato in oggetto sessuale da tre parroci | li inchioda con un

Juve - la fame di Cristiano Ronaldo : “Non ho bisogno di soldi - voglio il mio posto nella storia del calcio” : “Mi impegno sempre per vincere trofei con la mia squadra, perché so che questi mi porteranno anche a premi individuali. E’ il mio lavoro, la vita di tutti i giorni. Mi sveglio ogni mattina per allenarmi con lo scopo di raggiungere qualche cosa e non solo per guadagnare soldi. Di soldi non ne ho più bisogno, ringraziando Dio. Io voglio guadagnare il mio posto nella storia del calcio. Per vincere sempre di più“. Queste le ...