La stella più grande che conosciamo? Si chiama “UY Scuti”

Astronomia : scoperta la stella di neutroni più densa del cosmo : scoperta una stella di neutroni a circa 4.600 anni luce dalla Terra: ha un diametro di soli 30 km, e racchiude una massa 2,17 volte il Sole, cosa che la rende l’oggetto più denso del cosmo. le caratteristiche della stella sono state descritte su “Nature Astronomy” dal gruppo dell’Università della Virginia Occidentale, coordinato da Maura McLaughlin e Duncan Lorimer. J0740+6620 è una stella di neutroni rotante, una pulsar, ...

De Laurentiis : “Amo Napoli più di ogni altra cosa. Milik è la stella dell’attacco del Napoli. Tra i napoletani ci sono tifosi di Juve - Milan ed Inter” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport. De Laurentiis ha parlato sia del Bari che di Llorente ed ha lanciato l’ennesima frecciatina ai napoletani Napoli è curiosa di scoprire anche Llorente. «Scoprire, dice? Llorente non è una mia idea – precisa De Laurentiis – ma di Ancelotti. Nessuno avrebbe disdegnato un top player come Icardi, ma fin dal primo ...

Galaxy Note 10 - torna lo smartphone col pennino : più potente ma a prezzi stellari : Arriva il nuovo modello di punta della Samsung, nei negozi dal 23 agosto, in due versioni a partire da 979 euro. Siamo volati ad Amsterdam per vederlo in anteprima. Ecco le nostre impressioni

È nata una stella : Benedetta Pilato sul podio - più precoce di Federica Pellegrini : Ha cominciato da bambina alla Mediterranea, piscina del Comune di Taranto ma data in gestione a privati, e ha bruciato tutte le tappe fino all'argento iridato: Benedetta Pilato, nuotatrice tarantina appena 14enne, è la vera rivelazione azzurra dei mondiali di Gwangju. "Nuota con l'innocenza dei 14 anni, è una donna con un corpo da bambina", ha detto di lei la collega ranista, Martina Carraro, arrivata quinta nella finale. Un ...

E' nata una stella : Bendetta Pilato più precoce di Federica Pellegrini : Ha cominciato da bambina dalla piscina Mediterranea, del Comune di Taranto ma data in gestione a privati, Benedetta Pilato, la nuotatrice tarantina 14enne che oggi ai Mondiali di Corea si è piazzata al secondo posto nei 50 "rana" vincendo la medaglia d'argento. Benedetta - 170 centimetri per 60 chili di peso - vive a Talsano, frazione di Taranto. La mamma è una commessa, il padre è un militare in servizio nella base ...

Una casa al mare in Sicilia : la zone più ambite da Castellammare a San Vito lo Capo : Vacanze in Sicilia? Tecnocasa ha stilato la lista delle località e le migliori mete per acquistare una casa vacanze o per metterla a reddito. Secondo il gruppo immobiliare Tecnocasa le località turistiche della Sicilia in cui conviene acquistare una casa vacanze, hanno messo a segno una variazione dei prezzi del -0,6%. Sono stabili i valori immobiliari della provincia di Palermo, in calo quelli della provincia di Messina. A Castellammare del ...