La Stagione autunnale porta il maltempo sull’Italia | piogge e temporali si spostano al

Stagione autunnale - tutto quello che c’è da sapere sull’inizio in ritardo dell’Autunno nel 2019 : Le persone che vorrebbero che l’estate continuasse ancora, sono state in parte accontentate, considerando che la Stagione Autunnale è iniziato più tardi del normale quest’anno. L’Equinozio d’Autunno segna l’inizio ufficiale del cambio delle stagioni nel mondo. Alle 9:50 (ora italiana) di oggi, 23 settembre, nel nostro emisfero settentrionale è iniziato l’autunno. Nello stesso momento, nell’emisfero meridionale si è passati dall’inverno alla ...

Allerta Meteo Estofex - primo giorno della Stagione autunnale con forte maltempo sull’Italia : attenzione a nubifragi - grandine e tornado : Allerta Meteo – Il primo giorno della stagione autunnale sarà caratterizzato dal maltempo su buona parte d’Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Allerta di livello 2 per la costa adriatica orientale, principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per l’Italia, l’Adriatico e i Balcani occidentali per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello 1 per la Francia occidentale, ...