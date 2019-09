La sindaca di Roma Virginia Raggi ha sostituito altri quattro assessori

Incontro Raggi-lavoratori Mediaset - stampa romana : attenzione da sindaca : Roma – “Una delegazione di giornalisti e giornaliste di NewsMediaset e delle troupe eng guidate dal segretario di stampa romana, Lazzaro Pappagallo, dal vicesegretario Stefano Romita e dai fiduciari Roberto Pavone e Ida Molaro sono stati ricevuti da Virginia Raggi. I lavoratori hanno espresso preoccupazione per il progetto dell’azienda di trasferire 29 colleghi e colleghe della redazione di NewsMediaset a Milano a partire dal ...

Ryanair condannata per comportamento antisindacale dal tribunale di Roma : Brutte notizie per la compagnia low cost irlandese Ryanair: il sindacato Filt-Cgil dà notizia di una nuova condanna da parte del tribunale di Roma per comportamento antisindacale. Non è il primo caso per la compagnia aerea: già in precedenza infatti è stata condannata dai tribunali di Bergamo e Busto Arsizio. Per il sindacato questa notizia rappresenta un'altra fondamentale vittoria, una vera e propria rivincita per i dipendenti che in questi ...

Roma - operatori Ama danno rifiuti da mangiare ai cinghiali. sindaca Raggi pubblica il video : “Comportamenti inaccettabili da irresponsabili” : “Questi comportamenti sono inaccettabili e ho chiesto ad Ama di verificare se si tratta di dipendenti dell’azienda ed eventuali prendere provvedimenti nei confronti dei protagonisti di questo video. Ringrazio il Tgr Rai per averlo diffuso denunciando questi atti intollerabili”. Lo scrive la Sindaca di Roma Virginia Raggi a corredo di un video che mostra degli operatori ecologici dare dei rifiuti da mangiare a dei cinghiali sul ...

Roma pronta ad Euro 2020 - la sindaca Raggi : “Olimpico pronto a rifarsi il look” : “Roma si prepara al grandissimo evento Uefa Euro 2020 e lo stadio Olimpico è pronto a rifarsi il look: ci saranno più bagni, più posti dedicati alle persone con disabilità e nuovi locali dedicati alla ristorazione. In Assemblea Capitolina è stata approvata una delibera, precedentemente illustrata in commissione Urbanistica, che prevede un intervento di ammodernamento dello Stadio per adeguarlo agli standard internazionali e ai ...

"La crisi di governo non metta in difficoltà Roma sui rifiuti" avverte la sindaca Raggi : All'ombra della crisi di governo, Virginia Raggi lancia l'allarme sulla possibilità che a settembre, con il rientro dei Romani delle ferie e la ripresa delle scuole, la Capitale torni ad essere a rischio emergenza rifiuti. "Non vorrei che la crisi di governo mettesse in difficoltà Roma in particolare sul fronte dei rifiuti. Devono essere portati avanti anche altri temi come i poteri speciali ed i finanziamenti, abbiamo appena ...

Rita Dalla Chiesa retweetta sulla cattiva gestione di Roma : Raggi? Non sindaca incapace : La conduttrice storica di Forum ha retweettato il post di un utente che denuncia la cattiva gestione di Roma e allude soprattutto al problema relativo ai rifiuti riversati in strada. L'ormai ex conduttrice del programma Forum, Rita Dalla Chiesa, si è schierata pubblicamente Dalla parte dei cittadini che lamentano un'emergenza ricorrente, che affligge molte città italiane e soprattutto in piena estate. Parliamo del problema relativo ...

Casapound - rimossa la scritta dal palazzo occupato a Roma. La sindaca Raggi : «Ora va sgomberato» : Svolta nella vicenda legata alla sede di Casapound. La scritta Casapound è stata rimossa dalla facciata della storica sede del movimento di estrema destra a Roma. A toglierla sono stati gli...