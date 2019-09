La Russa | che schiaffo al Milan | “Giampaolo non ha personalità | forse non mangia il

Scaraventa suo marito dal letto perché quella notte Russava troppo forte - poi scopre l’amara verità : Tutto in una notte per una giovane moglie di soli 25 anni Lisa Lee. La donna si è accorta, nel cuore della notte, che il marito russava troppo forte così h deciso di Scaraventarlo per terra. La donna subito dopo si è accorta che qualcosa di terribile stava succedendo. La donna ha messo una mano sulle lenzuola dove dormiva il marito e si è accorta che erano bagnate. Il marito non russava ma rantolava. Quel rantolo sarebbe stato ...

L'Aria che tira - La Russa contesta gli applausi del pubblico : "Non sono spontanei" : applausi spontanei o pilotati? Il dibattito torna d’attualità dopo la polemica fatta scoppiare da Ignazio La Russa durante la puntata di venerdì de L’Aria che tira.L’ex ministro della Difesa è ospite del salotto di Myrta Merlino e il tema di discussione è quello relativo all’immigrazione.prosegui la letturaL'Aria che tira, La Russa contesta gli applausi del pubblico: "Non sono spontanei" pubblicato su TVBlog.it 20 settembre 2019 17:47.

Una fascia che ti fa smettere di Russare (senza svegliarti) : (foto: Philips) russare è una vera piaga: non solo per il fastidio arrecato a chi dorme accanto a noi, ma perché è sintomo di una respirazione non corretta che può diventare anche molto pericolosa quando sfocia in apnee notturne. Sul mercato esistono tante soluzioni che agiscono sul naso oppure sulla posizione del capo per rimediare al fenomeno. Philips, dal canto suo, vuole invece intervenire in modo più concreto e definitivo. Con il suo ...

Michelle Hunziker : “Gelosa di Tomaso TRussardi - feci una scenata a un donna che ci aveva provato” : Michelle Hunziker non nasconde la profonda gelosia nei confronti del marito Tomaso Trussardi. Ne diede pubblicamente prova in un’occasione che risale a qualche tempo fa, quando una donna pensò bene di avvicinarsi all’imprenditore davanti alla moglie: “Quando gli ha messo una mano sul ginocchio, non ci ho più visto, l'ho gentilmente accompagnata fuori dal locale”.Continua a leggere

“Giù le mani”. Ah! Michelle Hunziker e Tomaso TRussardi - sta succedendo a loro. Addirittura… : Ciclica un po’ come una qualsiasi delle stagioni, ecco arrivare, immancabile, la notizia sulla presunta crisi tra Michelle Hunziker e il suo Tomaso Trusardi. La bella svizzera si confida a Oggi alla vigilia della stagione televisiva che la vedrà grande protagonista e parla della sua estate: “L’ho trascorsa appiccicata alle bambine, mi sono proprio goduta la mia famiglia”. Ma anche delle voci di crisi col marito Tomaso Trussardi: “Sono uscite ...

Michelle Hunziker - la verità sulla crisi col marito Tomaso TRussardi : Michelle Hunziker mette a tacere le voci sulla crisi col marito Tomaso Trussardi. I rumors erano nati dopo che la presentatrice è stata paparazzata durante violento litigio per strada con la sua dolce metà. La bella Michelle spiega al magazine Oggi come sono andate veramente le cose: Sono uscite foto di un nostro litigio, abbiamo tanto riso per quella foto perché quando mi sono rivista mi sono fatta impressione: non credevo di essere così tanto ...

Ala-Tey è la “Atlantide Russa” : una necropoli di donne che svela antichi tesori archeologici solo per poche settimane all’anno [FOTO] : In molti hanno sostenuto di aver trovato la leggendaria (e secondo alcuni, anche inventata) Atlantide. Molte terre, emerse o sommerse, sono state indicate come la città perduta, ma nessuna corrispondeva realmente. Un’isola in un bacino idrico nel sud della Siberia, tuttavia, può sostenere almeno di agire come Atlantide, emergendo dall’acqua per esporre reperti e tesori risalenti all’Età del Bronzo, che poi vengono di nuovo sommersi. L’isola di ...

Archeologi scoprono “iPhone” di 2.137 anni fa in una tomba della ”Atlantide Russa” [FOTO e VIDEO] : Gli Archeologi hanno compiuto un’eccezionale scoperta durante un recente scavo, portando alla luce un “iPhone” di 2.137 anni fa dalla tomba di una giovane donna durante un viaggio nella cosiddetta “Atlantide russa”. La tomba della donna, soprannominata Natasha dagli Archeologi, è stata trovata grazie al prosciugamento di un vasto bacino artificiale in Siberia. La tomba risale all’antico impero Xiongnu, una grande popolazione di nomadi che ha ...

Avvenente donna single mette all’asta casa sua e se stessa - l’unica condizione è che l’acquirente la notte non deve Russare : Un’Avvenente donna di 48 anni bionda e di origini norvegesi ha deciso di trovare un compagno ma vuole farlo in una maniera molto originale. La 48enne single ha messo all’asta la sua abitazione e se stessa per 600 mila dollari. La donna norvegese è un’imprenditrice e ha voluto inventare una nuova opportunità per le donne single o vedove chiamandola l’house with bride tradotto in italiano casa con moglie. La donna si chiama Deborah ...

Marco Tronchetti Provera - acrobazie erotiche con la nuova giovanissima compagna Russa : barca bollente : L'amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, è stato pizzicato dai paparazzi del settimanale Oggi, a Porto Rotondo, in Sardegna, ancora in compagnia della bella modella russa. I due infatti erano già stati avvistati qualche settimana fa, sempre nel mare sardo, ed era la prima volt

Turchia - il braccio si incastra nel bocchettone della piscina : muore una 12enne Russa : Una terribile tragedia si è verificata negli scorsi giorni in Turchia, precisamente al Sunhill Hotel, dove una bambina di soli 12 anni, Alisa Adamova è morta annegata dopo aver fatto il bagno nella piscina della stessa struttura ricettiva. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, la piccola, originaria di San Pietroburgo, si trovava in vacanza con i suoi famigliari e stava facendo tranquillamente il bagno nello specchio d'acqua ...

Tra Michelle Hunziker e Tomaso TRussardi nasce una discussione al mare : La coppia formata dalla showgirl Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi durante un bagno al mare Sardegna, hanno avuto una piccola discussione ed è andato in scena un acceso faccia a faccia, paparazzato dai fotografi del settimanale “Diva e Donna”. Volti tesi e gesti pieni di rabbia poi, sotto l’ombrellone, è tornato il sereno. In passato Michelle l’aveva chiarito: “Che rapporto è quello in cui non ci si scontra?”, ...

Michelle Hunziker lite al mare con Tomaso TRussardi : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi durante un bagno nelle acque della Sardegna, hanno avuto una piccola discussione ed è andato in scena un acceso faccia a faccia, ripreso dai fotografi del settimanale “Diva e Donna”. Volti tesi e gesti pieni di rabbia poi, sotto l’ombrellone, è tornato il sereno. In passato Michelle l’aveva chiarito: “Che rapporto è quello in cui non ci si scontra?”, ammettendo anche di essere molto ...

Michelle Hunziker e Tomaso TRussardi : clamoroso litigio a mare (FOTO) : Michelle Hunziker litiga con Tomaso Trussardi a mare: è crisi? Anche nelle migliori coppie può accadere: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno litigato. La conduttrice di Amici Vip e l’imprenditore sono stati sorpresi dai paparazzi mentre discutevano animatamente. Prima di tornare ad affrontare i numerosi e importanti impegni lavorativi, i due hanno deciso di concedersi una vacanza in Sardegna. Come è possibile vedere dalle immagini, ...