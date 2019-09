La Roma di Fonseca e lo strano viaggio della strana coppia Dzeko-Kolarov

Bologna-Roma - le parole di Fonseca : “La squadra ha giocato con coraggio e carattere” : “Abbiamo fatto buona partita, dominando. Il Bologna è un’ottima squadra, abbiamo giocato con coraggio e carattere, creato molte occasioni, penso che abbiamo meritato. Sono felice”. Lo ha detto Paulo Fonseca, allenatore della Roma, dopo la vittoria al Dall’Ara per 2-1 decisa da una rete di Dzeko al 94′. “Se vogliamo stare in alto in classifica, dobbiamo giocare in trasferta come giochiamo in casa”, ...

Bologna-Roma 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Dzeko regala un sorriso a Fonseca [FOTO] : Bologna-Roma, LE pagelle DI CalcioWeb – La Roma vince a Bologna all’ultimo respiro. Finisce 1-2. Primo tempo con poche occasioni e piuttosto noioso. Avvio di ripresa subito scoppiettante. Al 49′ Kolarov pennella una splendida punizione dal limite dell’area, che si infila alle spalle di un incolpevole Skorupski. Passano 5 minuti e Soriano viene atterrato in area. Dal dischetto va Nicola Sansone che non sbaglia. ...

Diretta Bologna Roma/ Streaming video tv : Fonseca per il sorpasso - Serie A - : Diretta Bologna Roma Streaming video e tv: orario, probabili formazioni, quote e risultato live della partita al Dall'Ara per la 4giornata di Serie A.

Trasferta impegnativa per la Roma di Fonseca - ad attenderla c’è un ostico Bologna : Roma – Domani ore 15 prima Trasferta stagionale per la Roma di Fonseca, se si esclude il derby, giocato formalmente in casa della Lazio. Due pareggi e due vittorie in questo inizio di stagione per la squadra giallorossa, con tanti goal segnati e qualcuno di troppo subito, sarà quindi una prova impegnativa, contro una squadra in salute che in questo inizio di campionato ha saputo tirare fuori il meglio di sé, compiendo ad esempio una grande ...

Serie A – Verso Bologna-Roma - Fonseca sincero : “Mihajlovic? Domani saremo avversari - ma…” : Fonseca e la sfida contro il Bologna: le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del match contro la squadra di Sinisa Mihajlovic E’ iniziata ieri sera la quarta giornata di Serie A, ma l’attenzione è tutta per questa sera, col derby Milan-Inter che regalerà sicuramente un grande spettacolo. Occhi puntati anche sulla sfida di Domani della Roma, che gioca in trasferta a Bologna, contro una squadra tosta e coraggiosa, che ha ...

Bologna-Roma - Fonseca si sbilancia sulla formazione : “in campo Cristante e Veretout - su Zaniolo e Mkhitaryan…” : “La squadra sta bene, è motivata, abbiamo avuto il vantaggio di poter cambiare giocatori. Domani giocherà chi non è stato utilizzato”.Sono le dichiarazioni del tecnico della Roma, Paulo Fonseca alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna. L’allenatore portoghese non si fida squadra di Mihajlovic. “È un test eccellente per misurare le nostre capacità. Affrontiamo una squadra forte che è in testa ed ...

La Roma di Fonseca sorride dopo il 4-0 ai turchi : Paulo Fonseca sorride. La sua Roma nella gara d’esordio di Europa League contro l’Istanbul Basaksehir non solo ha segnato quattro

Roma - Fonseca non si accontenta : “il primo tempo non mi è piaciuto” : “La partita contro la Lazio e’ stata molto importante per crescere. Ci ha permesso di capire gli errori, abbiamo parlato con i giocatori e abbiamo corretto quel che andava cambiato“. Sono le dichiarazioni di Paulo Fonseca al termine del successo della Roma per 4-0 sul Basaksehir, ottimo debutto in Europa League. “Non mi e’ piaciuta la prima frazione di gioco perche’ abbiamo sbagliato spesso il pressing ...

Roma - Fonseca in conferenza : “Apporterò modifiche alla squadra - Kalinic…” : Vigilia di Roma-Basaksehir, gara d’esordio dei giallorossi in Europa League. In conferenza stampa, le parole del tecnico Fonseca e del capitano Florenzi. Fonseca – “E’ una competizione importante, che comprende squadre molto forti. Partecipiamo con ambizione e il nostro primo obiettivo dichiarato è superare la prima fase. La prossima partita sarà tra due giorni, per questo apporterò modifiche alla squadra sapendo ...

Probabili formazioni Roma-Baseksehir - Fonseca pensa a Kalinic dal primo minuto : Probabili formazioni Roma-Baseksehir – Non solo la Champions League, inizia anche la fase di Europa League, la competizione è pronta a regalare grande spettacolo. Una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente la Roma, il club giallorosso dopo i pareggi contro Genoa e Lazio ha conquistato i primi tre punti del campionato, partita molto convincente della squadra di Fonseca nel netto successo con i risultato di ...

Roma - infortunio Smalling : tegola per Fonseca - i tempi di recupero : infortunio Smalling- Piccola tegola e leggero allarma in casa Roma. Come evidenziato da “Goal.com“, l’ex difensore del Liverpool, nell’ultimo allenamento odierno ha riportato un leggero problema muscolare. Ko che potrebbe costringere il centrale giallorosso ad alzare bandiera bianca in vista del match di domenica contro il Sassuolo. Le sue condizioni fisiche verranno monitorate con calma […] L'articolo Roma, ...

Fonseca conquista i tifosi giallorossi : “Daje Roma” : “Sono molto felice per la nostra prima vittoria in campionato”. E’ il messaggio dell tecnico della Roma, Paulo Fonseca sul suo profilo Instagram, l’allenatore festeggia il primo centro stagionale, successo ieri all’Olimpico contro il Sassuolo. “Ringrazio il supporto di tutti i tifosi della Roma – ha scritto il mister dei giallorossi – e adesso continueremo a lavorare per migliorare ancora di ...

Roma-Sassuolo - Fonseca : “Bene così - pressing alto e tante occasioni create” : “Questa vittoria davanti ai nostri tifosi è molto importante. Abbiamo fatto un bel gioco, nel primo tempo c’è stata grande superiorità. Possiamo fare meglio, ma oggi abbiamo fatto una bellissima partita”. Sono le parole del tecnico della Roma Paulo Fonseca al termine del match vinto dai giallorossi contro il Sassuolo per 4 a 2. “Abbiamo pressato alto e creato situazioni da gol. Le reti subite? Il primo è stato un ...

Prima vittoria per la Roma di Fonseca - Sassuolo sconfitto 4-2 : La Roma ottiene il suo primo successo in campionato battendo il Sassuolo 4-2. Arrembante nella Prima mezz'ora la squadra di Fonseca si porta sul 4 a 0 con le reti di Cristante, Dzeko, Mkhitaryan...