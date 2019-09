La Rapinoe e il razzismo | cita Koulibaly e Sterling | «Per cambiare | servono più persone

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2019) Megan, la fuoriclasse statunitense, ha vinto il premio Fifa come miglior calciatrice dell’anno. E lo ha ritirato alla Scala di Milano. L’americana ha definito il Mondiale femminile un’emozione incredibile. Ha poi parlato di, e non solo. «Voglio parlare di alcune storie che mi hanno colpito di più:che hanno attaccato ilche li affligge da tutta la vita. La ragazza iraniana che si è suicidata, tutti coloro che combattono l’omofobia. Sono queste le storie che mi ispirano e mi rendono triste allo stesso tempo: se vogliamo che cambi qualcosa, anche altri, non solo, debbono essere e mostrarsi arrabbiati. E lo stesso vale per chi difende i diritti LGBT, o la tutela delle calciatrici. Quello che voglio dire a tutti è: condividete il vostro palco. Usate questo splendido sport perdavvero il ...

