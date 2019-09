“La prossima” Emma Marrone malata | insulti choc sulla bacheca di Nadia Toffa

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2019) “Uomini col cuore pieno di vermi” e l’invito a insultare lui. Gabriele Muccino, che l’ha diretta nel suo debutto al cinema nel film che uscirà il 13 febbraio ‘Gli anni più belli’, su Twitter difendedagli haters che non hanno esitato a far circolare sui social frasi di disprezzo e commenti fuori luogo anche in occasione dell’annuncio della cantante di doversi fermare per affrontare un problema di salute. Sono tanti i vip che hanno voluto donare alla cantante salentina un messaggio di sostegno e speranza. “Ti aspetto così, con un bicchiere in mano e un sorriso contagioso, il tuo…”. E’ il messaggio che Giuliano Sangiorgi, voce dei Negramaro, invia a. La cantante oggi ha annunciato che dovrà fermarsi per motivi di salute. Sangiorgi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme all’amica, con cui ha un rapporto consolidato da anni. La ...

trash_italiano : MARIA TI CONSIGLIO LA PROSSIMA CONCORRENTE E VINCITRICE DI #AMICICELEBRITIES. - Eurosport_IT : AVANTI COSÌ RAGAZZI! ?????? L'Italia batte anche la Turchia e vola ai quarti di finali agli Europei: la prossima avve… - nzingaretti : La prossima settimana apriremo il tesseramento online e dal 3 al 6 ottobre saremo nelle piazze italiane perché in t… -