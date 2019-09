La nuova stagione 2019 2020 al Circolo degli Illuminati

Ascolti TV : i debutti della nuova stagione 2019/2020 confrontati con quelli dell’anno precedente : Francesca Fialdini - Da Noi... A Ruota Libera La stagione tv 2019/2020 è ufficialmente partita e il tema caldo degli Ascolti, da sempre crocevia per la riuscita o meno di un programma, è tornato ad animare (ed agitare) diretti interessati e appassionati di numeri. DavideMaggio.it ha così deciso di ‘monitorare’ tutti i debutti, confrontandoli con quelli dello scorso anno. Ecco chi sale e chi scende. debutti 22 settembre 2019 quelli ...

Equinozio d’autunno 2019 - oggi finisce l’estate : un doodle di Google celebra la nuova stagione : L’estate è ufficialmente finita. oggi, lunedì 23 autunno, cade infatti l’Equinozio d’autunno che segna l’inizio ufficiale della nuova stagione. Il termine Equinozio deriva dalle parole latine ‘‘aequus’, che significa uguale, e ‘nox’, notte. Il 23 settembre è una data particolare nella quale, spiegano gli astrofili, “la durata del giorno è uguale a quella della notte. Il disco del Sole resta, cioè, lo stesso ...

Nel trailer esteso di Grey’s Anatomy 16×01 tutte le trame e i drammi della nuova stagione (video) : C'è tanta roba nel trailer esteso di Grey's Anatomy 16x01, la première di stagione in onda su ABC il prossimo 26 settembre. La serie ShondaLand diventata il medical drama più longevo della storia si appresta a tagliare il nastro del suo sedicesimo capitolo - chi l'avrebbe mai detto al suo debutto, nemmeno la stessa Shonda Rhimes - con un primo episodio a metà tra dramma giudiziario, commedia familiare e tragedia. Ci sono tutte le trame ...

Il ritorno del “Barone Rosso” : lunedì parte la nuova stagione : lunedì 23 settembre… decolla di nuovo il Barone Rosso, una diretta di 3 ore in onda su varie piattaforme web: homepage OptiMagazine, www.roxybar.tv e tutti i miei social: Facebook, YouTube, Periscope, Twich, con incursioni backstage su Instagram. La prima puntata sarà all’insegna della follia nella musica d’autore, con Morgan come mattatore e Megahertz al suo fianco. Marco in questo periodo sta facendo un programma su Radio2 RAI, ...

Quarto Grado : la nuova stagione riparte dal delitto di Elisa Pomarelli e dal caso «Bibbiano» : Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi in Quarto Grado Questa sera su Rete4 ritornano in prima serata le inchieste di Quarto Grado. L’undicesima edizione del programma curato da Siria Magri vedrà ancora una volta al timone Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al loro fianco confermata l’intera squadra di esperti ed ospiti fissi composta tra gli altri da Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e ...

#BakeOffItalia 7 – Quarta puntata del 20/09/2019 – La nuova stagione del talent più dolce che c’è. : I dolci sono tornati nei forni di Real Time. Questa sera, alle 21:10, Quarta puntata di Bake Off Italia – Dolci in forno, il talent show d’importazione britannica condotto da Benedetta Parodi che, quest’anno ritorna per la sua settima edizione. Diciotto concorrenti, appassionati di pasticceria dolce e salata, entreranno per la prima volta questa sera nel tendone per cercare di vincere la sfida più dolce d’Italia. ...

In partenza la nuova stagione di Esportseries.net : La stagione 2018-2019 di Esportseries.net è stata ricca di soddisfazioni per lo staff e tutti i piloti coinvolti. Per un portale al primo anno di attività, in stretta collaborazione con Eurogamer.it, incontrare la fiducia di tanti sponsor di livello internazionale è stato un punto d'orgoglio che ha spinti a dedicarsi ancora con maggiore passione a creare un portale in cui il meglio del simracing italiano (e non solo) fosse chiamato a ...

La7 - Giletti presenta la nuova stagione di Non è l’Arena : “Renzi e Salvini animali politici” : Parte domenica 22 settembre alle 20.30 su La7 la nuova stagione di ‘Non è l’Arena‘ con Massimo Giletti. Per l’attualità politica il primo faccia a faccia avrà come protagonista Matteo Renzi. “Voglio capire cosa vuole fare e dove vuole arrivare – spiega il conduttore – è il personaggio del momento. Lui e Matteo Salvini, possono piacere o meno, ma sono due veri animali politici”. La pagina di cronaca, invece, ...

Comincia al Roots di Catania la nuova stagione teatrale : Al via al Roots di Catania la nuova stagione di “La Casa di Creta Teatro Argentum Potabile” per adulti e bambini. Conferenza stampa di presentazione

Pd : Pellicani - 'bisogna aprire una stagione nuova' (2) : (AdnKronos) - "L'uscita di Renzi -sottolinea- e di un numero consistente di parlamentari dal Pd, anche se non mette in discussione la tenuta del governo appena insediato, impone comunque l’apertura di un confronto franco sulla natura e sul futuro del Partito Democratico, che ha percorso un decennio

Pd : Pellicani - 'bisogna aprire una stagione nuova' : Venezia, 18 set. (AdnKronos) - "In queste ore tormentate in cui il Pd sta consumando una scissione dolorosa, nessuno ha dubitato della mia permanenza nel partito. Ciò perché il mio atteggiamento è sempre stato molto chiaro. Sono approdato al Pd dopo un percorso civico che mi ha consentito di essere