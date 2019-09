La nuova frontiera tech della discriminazione razziale e religiosa in Cina

Tunisia - nuova frontiera dell’emergenza migranti dopo la Libia : migliaia di migranti - sistema nel caos : La nuova frontiera dell’emergenza migratoria in Nord Africa oltre alla Libia adesso è anche, e soprattutto, la Tunisia, paese dal quale secondo le statistiche del Viminale arriva il maggior numero di migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale: oltre 1.700 sui 6.600 sbarcati in Italia da inizio anno. Con la Tripolitania ridotta a ferro e fuoco, dove milizie e gruppi di criminali si spartiscono il business degli africani in fuga verso ...

Two for tree orchestra - Paolo Fresu suona abbarbicato sul ramo di un albero. La nuova frontiera della performance musicale : È stato l’imponente cedro nel chiostro del Rettorato dell’Università di Perugia a ospitare, martedì 17 settembre, alle 21, Two for tree and orchestra, il nuovo progetto di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, in anteprima assoluta per la Sagra musicale Umbra 2019. I due musicisti si sono esibiti “in alta quota”, seduti sui rami del grande albero. Tromba, flicorno e bandoneon accompagnati per l’occasione – da terra – ...

Il Medio Oriente è diventato la nuova frontiera degli attacchi hacker : (foto: MAHMOUD ZAYYAT/AFP/Getty Images) Gli attacchi condotti contro le infrastrutture di nazioni rivali fanno spesso molto rumore. È il caso dei droni che il 14 settembre hanno colpito due importanti stabilimenti petroliferi di Aramco, la compagnia nazionale saudita di idrocarburi, compromettendone non solo la capacità di produzione attuale, ma soprattutto le ambizioni finanziarie (da tempo i sauditi progettano di privatizzare il 5% di un ...

Le cellule tumorali vengono uccise dall’assenza di gravità : dallo Spazio arriva la nuova frontiera per la cura del cancro : L’assenza della forza di gravità uccide le cellule tumorali. . A questa importante conclusione è arrivato un team di ricercatori australiani che ora utilizzerà le missioni spaziali come laboratorio per capire i meccanismi che inducono la morte di queste cellule, per studiare nuove cure o migliorare l’efficacia di quelle già esistenti. Joshua Chou dell’Università di Tecnologia di Sydney e il suo assistente Anthony Kirollos ...

La nuova frontiera mondiale del vino? È in Bhutan : La storia di un imprenditore californiano appassionato di vini che ha scoperto un territorio vergine nel remoto paese asiatico con colline dolci e una buona esposizione, microclima perfetto per la viticoltura, e costi risibili. Ha già piantato il primo vigneto di uva merlot e chardonnay scommettendo sulla qualità