La d' Urso stuzzica la Lecciso su un mancato saluto a Romina | lei | ' Mi lasci spiazzata'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il 22 settembre Domenica Live ha aperto i battenti. Per l'occasione tra i vari ospiti della prima puntata Barbara d'ha voluto fortemente Loredanae la figlia Jasmine Carrisi. Quando si parla dell'ex compagna di Al Bano è inevitabile non tirare in balloPower. Da sempre i pettegolezzi mormorano di una rivalità tra le due donne più importanti del cantante pugliese. Tale rivalità, però, non è mai stata confermata o smentita dalle due dirette interessate. Solamente il Leone di Cellino San marco in più di un'intervista, ha confessato che le piacerebbe festeggiare le feste con entrambe le due donne. Al momento, però, non c'è mai stata un'occasione in cui LoredanaPower abbiano passato del tempo insieme nella tenuta del cantante. Nonostante le due donne abbiano trascorso le vacanze in Puglia, hanno sempre scelto due periodi ben distinti. Scelta causale o di ...

infoitcultura : Lecciso, la d’Urso stuzzica su Romina. Loredana: “Mi lasci spiazzata” - zazoomblog : Lecciso la d’Urso stuzzica su Romina. Loredana: “Mi lasci spiazzata” - #Lecciso #d’Urso #stuzzica #Romina. - zazoomnews : Lecciso la d’Urso stuzzica su Romina. Loredana: “Mi lasci spiazzata” - #Lecciso #d’Urso #stuzzica #Romina. -