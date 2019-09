Juventus | Higuain vuole ridiscutere il rinnovo di contratto entro fine anno RUMORS

Brescia Juventus probabili formazioni : Higuain dal 1' - sorpresa in attacco : Brescia Juventus probabili formazioni- Archiviata la vittoria contro il Verona, seppure con qualche sofferenza di troppo, la Juventus si prepara alla sfida del Rigamonti contro il Brescia. Sarri si affiderà al solito 4-3-3, con Szczesny nuovamente in campo dal 1′. Poche novità in difesa, De Ligt affiancherà nuovamente Bonucci, solo panchina per Demiral. Danilo sarà confermato nel ruolo di terzino destro con Alex Sandro a sinistra. Brescia ...

Atletico Madrid-Juventus - le pagelle dei quotidiani : Tuttosport promuove de Ligt e Higuain : Atletico Madrid-Juventus, le pagelle dei quotidiani – Una grande Juventus, in vantaggio di due reti al 70′ si fa riprendere dall’Atletico Madrid negli ultimi 20 minuti. I voti dei principali quotidiani sportivi. GAZZETTA DELLO SPORT Atletico Madrid (4-4-2): Oblak 6; Trippier 7, Gimenez 7; Savic 6.5, Renan Lodi 6 (75′ Vitolo 6); Lemar 5 (59′ Correa 6), Saul 5.5, Partey 6 (75′ Herrera 7), Koke 5.5; Joao ...

Atletico-Juventus : Sarri dovrebbe preferire ancora Higuain-CR7 con Dybala in panchina : La Juventus stasera a Madrid contro l'Atletico cerca di iniziare al meglio il proprio girone. Maurizio Sarri dovrebbe ancora tenere in panchina Paulo Dybala, il tridente offensivo quindi potrebbe essere composto da Bernardeschi, Higuain e ovviamente Cristiano Ronaldo. Atletico-Juventus sfida infinita L'anno scorso la Juventus riuscì a ribaltare lo 0 a 2 subito proprio a Madrid contro l'Atletico grazie alle tre reti di Cristiano Ronaldo. Stasera ...

Juventus - Higuain vuole sempre vincere : prende a calci cartellone per aver perso a torello : Nella Juventus "vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta". Un motto che la punta bianconera Gonzalo Higuian sembra aver preso alla lettera: l'argentino, nell'allenamento della vigilia dell'esordio stagionale bianconero in Champions League contro l'Atletico Madrid, dopo aver perso a torello con i suoi compagni, per rabbia ha preso a calci un cartellone pubblicitario, rischiando di fare male anche a un assistente di Maurizio Sarri. ...

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID Juventus/ Higuain una certezza per Sarri : PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID JUVENTUS Champions League: diretta tv, le scelte dei due allenatori. Gonzalo Higuain è una certezza per Sarri.

Probabili formazioni Atletico Madrid-Juventus : dubbio Higuain-Dybala - fuori causa Morata : Probabili formazioni Atletico Madrid-Juventus – Al Wanda Metropolitano si sfidano Atletico Madrid e Juventus, in una gara valida per la prima giornata dei gironi di Champions League. Una rivincita della scorsa edizione, quando l’Atletico vinse 2-0 in casa e perse 3-0 allo Stadium. Le due squadre si presentano all’appuntamento molto rinnovate con i Colchoneros che hanno sì mantenuto Simeone in panchina, ma hanno ceduto ...

Atletico Madrid Juventus probabili formazioni : Dybala dal 1'? C’è Higuain : Atletico Madrid Juventus probabili formazioni- La Juventus si prepara alla complicatissima sfida del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid. Sarri, come noto, dovrà fare a meno di Douglas Costa e quasi sicuramente anche di Pjanic, fermi ai box per infortunio. Spazio ad alcune novità dal 1′, ma sarà confermato il 4-3-3. In difesa restano da valutare […] More

INFORTUNIO HIGUAIN - SALTA ATLETICO Juventus?/ Tegola per Sarri : si scalda Dybala : Gonzalo HIGUAIN in dubbio per ATLETICO Madrid-Juventus dopo botta alla coscia destra: allarme infortuni per la Champions, Douglas Costa ko. Pjanic..

Infortuni Juventus - novità Higuain : ora cambia tutto! Douglas Costa e Pjanic : i tempi di recupero : Infortuni Juventus- Come accennato in mattinata, la Juventus dovrà fare i conti con il possibile ko di Higuain in vista della delicatissima sfida del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid. Tuttavia, come trapelato negli ultimi, il Pipita sembrerebbe aver smaltito il leggero ko alla coscia e, salvo clamorosi colpi di scena, sarà a disposizione di Sarri […] More

Champions League - Atletico-Juventus : Higuain in dubbio per un problema muscolare : Mercoledì 18 settembre si gioca Atletico-Juventus, primo match valido per la fase a gironi di Champions League. Subito un esame complicato dunque per la formazione di Maurizio Sarri, alle prese con diversi dubbi da sciogliere legati alle condizioni fisiche di alcuni suoi giocatori. Infermeria piena per la Juventus La partita di campionato giocata sabato scorso a Firenze rischia di lasciare strascichi per la stagione bianconera. Sarri infatti ...

Juventus - infortunio Higuain : non solo Pjanic e Douglas Costa - allarme per Sarri : infortunio Higuain- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Maurizio Sarri potrebbe fare a meno di Gonzalo Higuain in vista dell’imminente match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il Pipita ha riportato un leggero problema alla coscia destra, problema che potrebbe spingere l’ex Chelsea a dare forfait in vista dell’imminente sfida del Wanda Metropolitano. Ko improvviso […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - infortunio Higuain : altra tegola per Sarri - i tempi di recupero : infortunio Higuain- Piove sul bagnato in casa Juventus. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria juventina, mister Sarri potrebbe fare a meno di Higuain in vista del match di mercoledì serà contro l’Atletico Madrid. Il Pipita ha riportato un leggero problema al muscolo della coscia e la sua partecipazione all’esordio stagione in Champions League resta […] More

Infortunio Higuain - ansia in casa Juventus : il Pipita in dubbio per l’Atletico : Infortunio Higuain – La Juventus è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro la Fiorentina, partita non entusiasmante dei bianconeri che hanno dovuto fare i conti con il sorpasso in classifica dell’Inter. Sfortunata la squadra di Maurizio Sarri, nel match contro i viola si sono fermate per Infortunio due pedine fondamentali: Douglas Costa e Pjanic. E non è finita, anche Gonzalo Higuain ha accusato un leggero problema ...

Fiorentina-Juventus - CdS – Juve mai arrivata a Firenze - non è la Juve di nessuno. CR7 ed Higuain assenti : Fiorentina-Juventus – Il Corriere della Sera ci va giù pesante con la Juventus, “non è la Juve di nessuno”. Il quotidiano richiama l’ “assenza” di Ronaldo ed Higuain Fiorentina-Juventus – Juve a Firenze non pervenuta secondo il quotidiano. “L’Inter è in testa, lunedì vedremo il Torino, ma non sono queste le vere notizie. Non è ancora una buona Inter, Lukaku si è visto poco, l’Udinese ha ...