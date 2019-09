Juve | Sarri in conferenza | l’infortunio di Ronaldo | gli equilibri da trovare ed il

Brescia-Juventus Sarri conferenza stampa : “Ronaldo è in dubbio. Ecco chi giocherà” : BRESCIA JUVENTUS Sarri- Archiviata la vittoria contro il Verona, la Juventus si prepara alla complicata sfida del Rigamonti contro il Brescia. Come riportato nelle ultime ore, Sarri dovrebbe affidarsi a qualche cambio di formazione, con il ritorno dal primo minuto di Higuain al posto di Dybala. Possibile chance dal primo minuto anche per Bernardeschi, il quale potrebbe essere schierato nel ruolo di esterno destro al posto di Cuadrado. Pochi ...

Nella Juve di Sarri - Bonucci interpreta il doppio ruolo di capitano e maestro : La Juventus alla fine della scorsa stagione ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri e al suo posto ha ingaggiato Maurizio Sarri, con l’intento di cambiare modalità di gioco. La rivoluzione sta procedendo con alti e bassi. Infatti, durante le partite, a momenti esaltanti si alternano errori banali soprattutto in fase difensiva. Il pacchetto arretrato è stato sempre uno dei punti di forza della squadra, ora però, a causa del grave infortunio ...

Probabili formazioni Brescia-Juventus : debutta Balotelli - almeno 5 cambi per Sarri : Probabili formazioni Brescia-Juventus – Il secondo anticipo della quinta giornata di Serie A va in scena allo stadio “Mario Rigamonti”. I padroni di casa del Brescia ricevono la Juventus. Rondinelle reduci dalla vittoria esterna sull’Udinese, grazie ad un gol di Romulo. Corini farà un solo cambio rispetto all’undici visto contro i friulani. Torna, infatti, dalla squalifica Mario Balotelli, che sarà subito ...

Juventus - Lippi richiama Sarri : “Non basta la bellezza - serve vincere” : Juventus – Tre punti ieri per la Juventus, vittoriosa per 2-1 contro il Verona, nonostante, come dichiarato dal tecnico Sarri, sia una squadra ancora ‘in costruzione’. Bianconeri che dal punto di vista del gioco procedono tra alti e bassi, il tecnico toscano cerca ancora la migliore amalgama. Juventus, Lippi a tutto tondo Un suggerimento gli arriva da un grande ex, Marcello Lippi, che al Salone Nautico di Genova, come riportato ...

Brescia Juventus probabili formazioni - Sarri cambia ancora : Pjanic dal 1' : Brescia Juventus probabili formazioni – Riparte subito la Serie A, dopo nemmeno 4 giorni da Juve-Verona, i bianconeri tornano in campo, questa volta a Brescia.Tutto pronto per il primo turno infrasettimanale della stagione con la squadra di Sarri a caccia dei tre punti nella cornice del Rigamonti. Inizia il calendario ricco di impegni per i bianconeri e il match contro Balotelli e compagni sarà il primo di una lunga lista che conterà anche ...

Juventus-Verona - Sarri non ha dubbi : “la prestazione opaca? Il turnover fa perdere equilibrio e certezze” : L’allenatore toscano ha analizzato il match con il Verona, vinto per 2-1 in rimonta grazie ai gol di Ramsey e Ronaldo Vittoria sofferta per la Juventus, che nell’anticipo della quarta giornata supera in rimonta l’Hellas Verona grazie ai gol di Ramsey e Ronaldo. Una prestazione opaca quella dei bianconeri nonostante il successo, colpa di un turnover corposo deciso da Sarri per far riposare alcuni giocatori dopo la ...

Juventus-Verona - parola agli allenatori : Sarri ‘rimanda’ i suoi - Juric soddisfatto : Juventus-Verona finisce 2-1 per i bianconeri, che hanno dovuto faticare più del previsto per battere gli scaligeri. Al termine del match, le parole a Sky Sport dei due tecnici Sarri e Juric. Sarri – “Stanchezza mentale? Può darsi. Devi scaricare una partita in cui hai espresso molto e devi caricarne subito in altra. Cambiando molto si cambiano gli equilibri e infatti si è fatta una partita a sprazzi. Dybala ha fatto una ...

Sarri fa turn over - la Juve non brilla ma batte 2-1 il Verona : Adesso è proprio come la Juventus di Allegri: fa il turn over, gioca male e vince. Così oggi la Juventus di Maurizio Sarri ha conquistato altri tre punti in campionato, sia pure contro il Verona. A dispetto delle dichiarazioni della vigilia, l’allenatore ha schierato Buffon, Demiral, Ramsey, Bentancur, Dybala. Ha lasciato fuori Szczesny, Khedira, De Ligt, Higuain. E ha superato a fatica la squadra di Juric per 2-1, dopo essere andata in ...

Juventus i convocati di Sarri per il match contro l’Hellas Verona : La lista dei convocati di Sarri La lista dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida della Juventus contro l’Hellas Verona. Out Mandzukic. Di seguito la lista: 1 Szczesny 4 De Ligt 5 Pjanic 6 Khedira 7 Ronaldo 8 Ramsey 10 Dybala 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Matuidi 16 Cuadrado 19 Bonucci 21 Higuain 23 Emre Can 24 Rugani 25 Rabiot 28 Demiral 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 77 Buffon PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

LIVE Juventus-Hellas Verona - Serie A calcio in DIRETTA : Sarri insegue la vittoria per scacciare una mini-crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio, probabili formazioni e come vedere in tv Juventus-Verona – Programma e palinsesto delle partite di oggi Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Hellas Verona, terzo anticipo della 4a giornata di Serie A 2019-2020. I bianconeri allenati da Maurizio Sarri vanno a caccia del terzo successo stagionale dopo le ultime due partite chiuse con un ...

Dybala Juventus - ultime chance con Sarri : altrimenti sarà addio a gennaio : Dybala Juventus – Fin qui, poco, pochissimo spazio per Paulo Dybala nella Juventus di Maurizio Sarri. Appena 24 minuti nelle prime quattro gare ufficiali, seppur confermando le sue qualità, per la ‘Joya’. Nessun caso secondo il tecnico toscano, che sostiene come non sia ancora al top della condizione ma al tempo stesso pronto per giocare. Ma è indubbio che l’argentino deve iniziare a scalare posizioni nelle gerarchie ...

Juventus - rivoluzione Sarriana : nuovo ruolo per l’attaccante bianconero : Juventus – Nel futuro di Federico Bernardeschi sembra esserci un posto a centrocampo. La Juventus al momento, però, ha necessità di schierarlo in attacco ed a confermarlo è proprio l’allenatore della Vecchia Signora. Intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha tessuto le lodi di Federico Bernardeschi, seppur in maniera piuttosto inconsueta: “In futuro vedo la specializzazione di Bernardeschi come centrocampista e non ...

Juventus - Sarri mette in chiaro le cose : “questa squadra non sarà mai il Napoli. Da Cristiano Ronaldo mi aspetto cose eccezionali” : Maurizio Sarri chiarisce il suo pensiero alla vigilia della sfida con il Verona: niente turnover, si lavorerà sull’aggiustare i difetti mostrati contro l’Atletico Madrid. Da Cristiano Ronaldo e Bernardeschi serve una risposta importante Dopo il 2-2 maturato sul campo dell’Atletico Madrid, partendo da un doppio vantaggio, la Juventus torna in Italia con un po’ di amarezza e la voglia di rifarsi a partire dalla sfida ...

Juventus Verona formazioni - che sopresa : Sarri cambia ruolo a Danilo! : Juventus Verona formazioni- La Juventus si prepara alla sfida di domani pomeriggio contro il Verona. Come anticipato in mattinata, Sarri si affiderà ad un abbondante turnover, possibili ben 6-7 novità dal 1′. Occhi anche alla sorpresa Danilo. Di fatto, Maurizio Sarri sarebbe pronto a dirottare il terzino brasiliano sulla sinistra, con Cuadrado schierato nel ruolo di terzino destro. Una mossa e strategia che consentirà ad Alex Sandro di ...