Juve giù in Borsa | il titolo perde il 6% dopo il bilancio

Bilancio Juve – Non basta l’aumento dei ricavi a scongiurare il rosso per la società di Agnelli : Non basta l’aumento dei ricavi a scongiurare il rosso per la società di Agnelli. La Juve ha reso noto oggi il Bilancio 2018/19 che, come già era noto, è in perdita di 39,9 milioni, come riporta Calcio e Finanza, che evidenzia una variazione negativa di € 20,7 milioni rispetto alla perdita di € 19,2 milioni dell’esercizio precedente. Il motivo è principalmente l’aumento dei costo della società bianconera per il personale tesserato, ...

Arresto capi ultras Juventus - il procuratore aggiunto di Torino : “la società ha avuto il coraggio di denunciare” : Il procuratore aggiunto di Torino ha parlato in conferenza stampa sugli arresti dei dodici capi ultras avvenuti questa mattina La notizia di questa mattina dell’Arresto dei dodici capi ultras della Juventus ha sconvolto il calcio italiano, accendendo i riflettori sulla situazione che coinvolge la società bianconera. Nicolò Campo/LaPresse Le accuse sono pesantissime e riguardano associazione a delinquere, estorsione aggravata, ...

Qualificazioni Euro 2020 – Presenza numero 91 per Bonucci con l’Italia : il difensore della Juventus raggiunge Del Piero : Leonardo Bonucci raggiunge la Presenza numero 91 con l’Italia nel corso della sfida contro la Finlandia, valevole per le Qualificazioni ad Euro2020: il difensore della Juventus raggiunge Alex Del Piero La partita contro la Finlandia, valevole per le Qualificazioni ad Euro 2020, rappresenta un importante step nella carriera di Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus raggiunge le 91 presenze con l’Italia, entrando nella top ...

Juventus - per giugno interesserebbero diversi parametri zero fra cui De Gea e Alderweireld : Il calciomercato estivo si è chiuso il 2 settembre, ma le voci sul mercato restano sempre molto attuali, soprattutto in questo weekend dedicato alle nazionali. Una delle società che dovrà fare un gran lavoro soprattutto dal punto di vista delle cessioni è la Juventus, con Sarri che si ritrova una rosa ricca di giocatori e formata anche da qualche scontento. Due su tutti, Mandzukic ed Emre Can, esclusi dalla lista Champions League dal tecnico ...

Juventus - l'Inter avrebbe pensato a Dybala più a giugno che ad agosto : Una delle grandi suggestioni di calciomercato di questa estate è stata quella che ha visto accostato all'Inter il nome di Paulo Dybala. Il fantasista argentino non rientrava più nei piani della Juventus che, d'altronde, lo ha offerto prima al Manchester United nello scambio con Romelu Lukaku, e poi al Tottenham. Per questo motivo si è spesso parlato di un ipotetico scambio con Mauro Icardi, giocatore fuori dal progetto dei nerazzurri e poi ...

CorSera : Chiesa scontento diventa un caso Nazionale. A giugno scapperà alla Juve o all’Inter : Chiesa diventa un caso Nazionale. Non rende più come faceva un tempo, non è determinante per risolvere le partite. Il suo rendimento è sceso drasticamente, scrive il Corriere della Sera. “Maluccio nelle prime due esibizioni con la Fiorentina, peggio ancora in Nazionale, contro l’Armenia. Tre partite e neppure lo straccio di un gol, solo un palo a Marassi con il Genoa”. E’ scontento, immalinconito, immusonito. La verità è ...

Calciomercato Juventus - Savic prima scelta : possibili nuovi assalti tra gennaio e giugno : Il Calciomercato della Juventus non si ferma. Conclusa tra grandi colpi e poche uscite la finestra estiva, si inizia già a pensare al 2020. Paratici mette nel mirino altri giocatori in scadenza, elenco da cui i bianconeri hanno sempre pescato con grande profitto. Gli ultimi sono stati Ramsey e Rabiot, appena arrivati, ma la lista è lunga e comprende anche Pirlo ed Emre Can tra gli altri. La Vecchia Signora sta verificando alcuni profili, tra cui ...

Juventus - Eriksen potrebbe essere il prossimo acquisto a parametro zero a giugno : Il calciomercato estivo è ormai prossimo alla chiusura e la Juventus non dovrebbe ufficializzare nessuna clamorosa trattativa in queste ultime ore di contrattazioni, anche perché gli esuberi che sembravano sul mercato sono stati praticamente confermati dalla dirigenza. Da Dybala a Matuidi, fino ad arrivare a Rugani, nonostante la volontà iniziale della dirigenza di cederli, dovrebbero far parte della rosa bianconera almeno fino a gennaio, quando ...

Pazza Juve : prima schianta il Napoli - poi si fa raggiungere e festeggia con Koulibaly : La sensazione che questo campionato potesse essere il sequel Juventino di quello passato è stata grande e grossa fino a quando non c'è stato un crollo, uno schianto fisico che ha consentito al Napoli, sotto di tre gol, di rimontare in scioltezza, quasi che tutto fosse evaporato all'improvviso. Da no

Suarez alla Juventus?/ Il procuratore : non è il profilo giusto e Icardi... - esclusiva - : Suarez alla Juventus? Intervista esclusiva a Ernesto De Notaris sull'ipotesi di calciomercato più calda, che interessa il balugrana.

Juventus - la stagione inizia con il piede giusto : Cristiano Ronaldo felice su Instagram [FOTO] : L’attaccante della Juventus ha espresso la propria felicità per la vittoria sul Parma postando una foto su Instagram Felicità e soddisfazione in casa Juventus dopo la vittoria sul Parma, giunta ieri nella prima partita della giornata d’apertura della nuova Serie A. Il gol di Chiellini ha permesso alla squadra di Sarri di cominciare con il piede giusto l’anno, ottenendo i primi tre punti in campionato. Un successo ...

Icardi Juventus - altra svolta : Paratici incontra Giuffrida - c’è il nuovo retroscena! : Icardi Juventus- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, Fabio Paratici ha incontrato Giuffrida, agente incaricato dall’Inter per valutare le squadre interessate ad Icardi. La Juventus, chiaramente, è sempre presente, e il direttore sportivo bianconero ha ribadito la voglia dei bianconeri di mettere le mani sull’ex Sampdoria. Il diretto interessato, dal canto suo, non […] More

Juventus - Buffon : “L’importante è partire col piede giusto. La trasferta a Parma non è soft” : “La trasferta a Parma non è proprio il modo più soft per partire. Con la maglia della Juve, al Tardini ho sempre sofferto: partire difficili, vittorie sudate e ogni tanto anche qualche delusione. Ma la prima giornata è fondamentale. partire col piede giusto aiuta a prendere fiducia e ad affrontare al meglio l’avvio di stagione. Soprattutto quando alla seconda è già in programma uno scontro diretto. Ma per pensare al Napoli ci ...

Juventus : Neymar avrebbe contattato Paratici già a giugno (RUMORS) : La Juventus prosegue la preparazione in vista della prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma, in attesa del big match della seconda giornata contro il Napoli. A tenere banco però in questi giorni è soprattutto il calciomercato, che chiuderà ufficialmente il 2 settembre. L'esigenza principale della dirigenza bianconera resta quella di piazzare alcuni esuberi per alleggerire una rosa fin troppo ricca di ...