Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019) È giovane ma ha già del talento da vendere: la vittoria digiunge inaspettata anche per la stessa attrice, che non pensava di battere la concorrenza composta dalle interpreti de Ildi. Dopo aver abbracciato i suoi colleghi di Ozark, Jason Bateman (anche lui vincitore quest'anno come miglior regista per l'episodio 2x01 Riparazione), lasale sul palco per ritirare il premio.Commossa ed emozionata, l'attrice viene accolta da un sonoro applauso da parte dei presenti, mentre le telecamere inquadrano le grandi sconfitte de Ildi: Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner, e Maisie Williams. Sul palco ammette:Sto tremando. Questo sembra un pezzo di cioccolato, come un coniglietto di cioccolata. Voglio cogliere l'opportunità per ringraziare le persone- Scusatemi, sono così nervosa! Ciò che voglio dire riguardo il ...

_diana87 : RT @OptiMagazine: #JuliaGarner agli #Emmy 2019 stravince sulle attrici di #GameOfThrones: sui social è polemica (video) #LenaHeadey #Sophie… - _diana87 : Julia Garner agli Emmy 2019 stravince sulle attrici de Il Trono di Spade: sui social è polemica (video) - OptiMagazine : #JuliaGarner agli #Emmy 2019 stravince sulle attrici di #GameOfThrones: sui social è polemica (video) #LenaHeadey… -