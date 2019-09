Jodie Comer agli Emmy 2019 vince come miglior attrice per Killing Eve e abbraccia Sandra

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019) Un'incredula e scioccataaccetta il premioin una serie drammatica. Una vittoria meritata per una delle protagoniste diEve. Con il ruolo della psicopatica Villanelle, la star ha conquistato davvero tutti ed era questione di tempo prima che il suo talento venisse riconosciuto.Dopo l'annuncio,la collegaOh - anche lei in lizza per l', dopo averlo vinto lo scorso anno - e raggiunge il palco per ricevere il premio. Oltre all'ex colonna di Grey's Anatomy, lasi è trovata una bella concorrenza di donne nella sua categoria: Emilia Clarke (Game of ThronesDaenerys Targaryen), Viola Davis (Le regole del delitto perfettoAnnalise Keating), Laura Linney (OzarkWendy Byrde), Mandy Moore (This Is UsRebecca Pearson) e Robin Wright (House of Cards nel ruolo di Claire ...

