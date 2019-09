Italia Viva | aderisce il sindaco più giovane della Calabria

Sondaggi elettorali - Italia Viva di Renzi sopra il 5% : in calo il Pd - Lega sempre più lontana : Un Sondaggio realizzato da Demopolis evidenzia un dato positivo per Italia Viva: il partito di Matteo Renzi debutta al 5,2%. Ma la sua nascita comporta un calo dei voti per il Partito Democratico: i dem sono ora sempre più lontani dalla Lega. Il partito di Matteo Salvini si attesta al 33% e aumenta il suo vantaggio su tutti gli inseguitori.Continua a leggere

Quanto vale Italia Viva - il nuovo partito di Matteo Renzi. E fino a dove può arrivare : Le prime rilevazioni forniscono già un perimetro dentor il quale potrebbe muoversi la nuova creatura dell'ex sindaco di Firenze Matteo Renzi, storia dell'uomo nuovo finito a Vivacchiare nella palude"

Matteo Renzi - il sondaggio interno a Italia Viva : Bellanova e Boschi umiliano il loro leader : Gli Italiani non si fidano di Matteo Renzi, i sondaggi che danno Italia Viva a nemmeno il 5 per cento lo dimostrano: "Renzi ha voluto dare, almeno pubblicamente, il messaggio di una scissione non traumatica con il Pd e questo concetto è stato metabolizzato dai suoi elettori. Infatti il 67% pensa che

Renzi vale il 6 - 4% : a chi sottrae voti Italia Viva : Con questa percentuale Italia Viva si colloca al quinto posto, dopo Fratelli d'Italia e prima di Forza Italia. Come era prevedibile i suoi consensi vengono quasi tutti da quel bacino elettorale che va dal Pd al partito di Berlusconi. A livello di schieramenti, l’area di centro sinistra, prima dell’arrivo di Italia Viva valeva il 27,7%, ora vale il 29,7%

Antonio Noto sul nuovo partito di Renzi : "Al 50% degli italiani il nome Italia Viva non piace" : "Il nome Italia Viva non attrae in maniera significativa. I suoi supporter non si dichiarano affascinati visto che solo al 44% piace mentre un ulteriore 50% avrebbe preferito un'altra scelta". Antonio Noto liquida così la nuova creazione politica di Matteo Renzi. Il partito non decolla, non solo per

Italia Viva già al 6 - 4% : Italia Viva partirebbe dal 6,4% dei consensi e dimezzerebbe gli elettori potenziali di Emma Bonino. Lo dice un sondaggio Winpoll-Sole 24 Ore del professor Roberto D’Alimonte. Sono intenzioni di voto rilevate ieri. Con l’urto di Renzi perde un 2,6% il Pd (dal 23,3% del 14 settembre al 20,7% el 21 settembre), dimezza i consensi + Europa, appunto, perdono punti percentuali Forza Italia e anche i partiti si sinistra-sinistra. La Lega ...

Sondaggi politici : vola la Lega - Italia Viva di Renzi al 6 - 4% : Il dato che arriva dal Sondaggio realizzato da Winpoll per il Sole 24 ore è eclatante: la Lega di Matteo Salvini resta ben al di sopra del 30%, mentre Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico perdono consenso. E la nuova formazione di Matteo Renzi, Italia Viva, raggiunge un lusinghiero 6,4%.Continua a leggere

Italia Viva - Renzi : "Bassi nei sondaggi? Cresceremo - ci rivediamo alle elezioni" : Il senatore avvisa il premier Conte: "Se non ci fossimo schierati noi questo governo non sarebbe mai nato e Conte oggi...

Il sondaggio : Italia Viva al 4 - 4% Per un italiano su 4 Renzi ha fatto bene a lasciare il Pd : La rilevazione Ipsos dopo la scissione: la nuova formazione pesca i due terzi dei suoi voti dal Pd. Il 62% degli elettori dem è contento per l’addio di Renzi

Italia Viva : molti comitati ancora inattivi per il nuovo partito di Matteo Renzi : Il nuovo partito di Matteo Renzi è nato da pochi giorni ed è ancora un partito 'fantasma', nel senso che non ha ancora una base territoriale su cui poggiare solidamente: in una inchiesta recente de Il Fatto Quotidiano, la giornalista Valentina Celi ha provato a contattare alcune sedi di comitati del nuovo partito, ma senza grandi risultati. molti indirizzi infatti risultano sbagliati, e l'organizzazione di Italia Viva, nel complesso, non è ...

Renzi lancia Italia Viva e spiazza tutti anche su Twitter. Un'analisi : L'addio di Matteo Renzi al Partito democratico ha sorpreso praticamente tutti, soprattutto per le tempistiche scelte dall'ex premier per l'annuncio. Un disorientamento e una sorpresa che emergono anche dalla misurazione della ‘sentiment' degli utenti su Twitter: solitamente l'audience risulta molto più polarizzata, ma in questo caso la differenza tra sentiment negativa (47%) e positiva (33%) non è particolarmente ampia. anche il 20% di commenti ...

Pd : Raciti - ‘scissione? Non è liberazione - Italia Viva non è nemico’ : Palermo, 21 set. (Adnkronos) - ‘Non ci libera da intrusi, sbaglia anche chi pensa che non sia successo niente’ "Quello che contesto è l’idea che si stia meglio in un partito se si è di meno. Non condivido l’atteggiamento di chi pensa che questa scissione sia da accogliere come un fatto positivo per

