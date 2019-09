Io | Milano e la Fashion Week | cosa accade a un uomo comune nella settimana della moda

Milano Fashion Week - la sfilata di Gucci interamente carbon neutral : viaggiatori nel tempo dall’aria vintage - in un ambiente clinico stile reparto psichiatrico : Un ambiente bianco, asettico, le luci accecanti da sala operatoria e i modelli immobili che vengono trasportati da una passerella mobile, completamente vestiti di bianco, con casacche abbottonate sulla schiena, come le camicie di forza. Inizia così, in un ambiente ‘clinico’, la sfilata di Gucci per la primavera-estate 2020, presentata al Gucci Hub, ex fabbrica aeronautica riconvertita in polo creativo. Un reparto psichiatrico, poi il blackout. ...

L’ottimismo è il sale della moda - alla Fashion Week di Milano : Giorgio ArmaniGiorgio ArmaniGiorgio ArmaniGiorgio ArmaniGiorgio ArmaniGiorgio ArmaniGiorgio ArmaniSalvatore FerragamoSalvatore FerragamoSalvatore FerragamoSalvatore FerragamoSalvatore FerragamoSalvatore FerragamoSalvatore FerragamoGCDSGCDSGCDSGCDSGCDSGCDSMissoniMissoniMissoniMissoniMissoniMissoniMissoniMissoniPhilosophy di Lorenzo SerafiniPhilosophy di Lorenzo SerafiniPhilosophy di Lorenzo SerafiniPhilosophy di Lorenzo ...

Passerella hot per Jennifer Lopez. A 50 anni incanta la Milano Fashion Week : Per Jennifer Lopez il tempo è come se si fosse fermato. A 50 anni, l’iconica artista latina, resta ancora una fra le dive più amate di sempre. Cantante, modella, attrice, influencer e produttrice: la vita ha regalato solo successi per la mitica J. Lo. E per festeggiare una decade di grandi soddisfazioni personali, il 20 settembre, la celebre artista, è volata a Milano per sfilare sulle passerelle della Milano Fashion Week. Durante la ...

Milano Fashion Week - Moschino dà vita alle opere di Picasso. Ma a conquistare la scena è la misteriosa donna incappucciata in prima fila a tutte le sfilate… : Moschino, ovvero quando i quadri di Pablo Picasso prendono vita. Sono infatti veri e propri dettagli di un’opera cubista gli abiti-scultura portati in passerella dal genio di Jeremy Scott, il direttore creativo del brand, che ha reso i suoi defilé uno degli appuntamenti più attesi di tutta la Milano Fashion Week. Dopo aver rappresentato al meglio l’immaginario simbolo della cultura pop (dai ...

I look delle star in front row alla Milano Fashion Week : Katie Holmes da FendiChiara Ferragni e Fedez da FendiHalima Aden da FendiJasmine Sanders da FendiLeonie Hanne da FendiTommy Dorfman da FendiEmma Marrone da Emporio ArmaniAlice Pagani da Emporio ArmaniLevante da Emporio ArmaniSerena Autieri da Emporio ArmaniLarsen Thompson da Emporio ArmaniFlavia Pennetta da Emporio ArmaniHalima Aden da Max MaraCamila Coelho da Max MaraBrittany Xavier da Max MaraCaroline Daur da Max MaraFrancesca Chillemi da Max ...

Milano Fashion Week - Prada torna ad uno stile retrò e sofisticato ed è tutto un coro di “Wow - lo voglio!”. Alberta Ferretti back to ’70s : Prada – “Woow! Adoro, lo voglio!”. Questa frase, dapprima bisbigliata nell’orecchio della vicina di posto e poi esclamata senza più tanto ritegno ma con grande stupore e ammirazione, è stata ripetuta come un mantra dalle decine di influencer e Fashion addicted che mercoledì pomeriggio hanno assistito alla sfilata della collezione Primavera/estate 2020 di Prada. La rottura con le recenti collezioni è ...

Miriam Leone bionda come Eva Kant alla Milano Fashion Week - in corso le riprese di Diabolik dei Manetti Bros : La prima immagine di Miriam Leone in versione Eva Kant alla Milano Fashion Week Esce allo scoperto con il suo nuovo look Miriam Leone l’attrice scelta dai Manetti Bros per interpretare Eva Kant ...

Miriam Leone bionda come Eva Kant alla Milano Fashion Week - in corso le riprese di Diabolik dei Manetti Bros : La prima immagine di Miriam Leone in versione Eva Kant alla Milano Fashion Week Esce allo scoperto con il suo nuovo look Miriam Leone l’attrice scelta dai Manetti Bros per interpretare Eva Kant ...

La collezione Prada alla Fashion Week di Milano : Semplicità. Questo è il filo conduttore della collezione primavera/estate 2020 che Prada ha presentato oggi al Deposito di Fondazione Prada, nella corso della Settimana della moda di Milano. Semplicità, perché nulla meglio di questo concetto, almeno per il marchio milanese fondato da Mario Prada, pu

Lancel fa il suo debutto in Italia : presentata la nuova collezione alla fashion week di Milano [GALLERY] : La fantaisie française di Lancel finalmente al suo debutto in Italia Lancel, la maison parigina di alta pelletteria acquisita dal Gruppo Piquadro nel giugno 2018, presenta durante la fashion week milanese la collezione del suo debutto in Italia. Dopo, l’inaugurazione dell’elegante showroom in Piazza San Babila lo scorso febbraio, è iniziato infatti un nuovo capitolo per Lancel che, a partire da questo autunno, sarà distribuita in alcuni, ...

Capelli : debutto in rosa per Valentina Ferragni alla Milano Fashion Week : I beauty look delle star alla Milano Fashion WeekI beauty look delle star alla Milano Fashion WeekI beauty look delle star alla Milano Fashion WeekI beauty look delle star alla Milano Fashion WeekI beauty look delle star alla Milano Fashion WeekI beauty look delle star alla Milano Fashion WeekI beauty look delle star alla Milano Fashion WeekI beauty look delle star alla Milano Fashion WeekI beauty look delle star alla Milano Fashion WeekI beauty ...

Prada - elogio della semplicità (e le altre sfilate della prima giornata della Fashion Week di Milano) : PradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiAlberta FerrettiJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderJil SanderMilano Moda Donna PE 2020: il best of del primo giornoN° 21N° 21N° 21N° 21N° 21N° 21Peter PilottoPeter PilottoPeter ...

Make-up - il meglio della Milano Fashion Week : Trucco: il meglio dalle Fashion Week di Milano e ParigiTrucco: il meglio dalle Fashion Week di Milano e ParigiTrucco: il meglio dalle Fashion Week di Milano e ParigiTrucco: il meglio dalle Fashion Week di Milano e ParigiTrucco: il meglio dalle Fashion Week di Milano e ParigiTrucco: il meglio dalle Fashion Week di Milano e ParigiTrucco: il meglio dalle Fashion Week di Milano e ParigiTrucco: il meglio dalle Fashion Week di Milano e ParigiTrucco: ...

Capelli : il meglio dalle passerelle della Milano Fashion Week : Capelli. Il meglio dalle Fashion Week di Milano e ParigiCapelli. Il meglio dalle Fashion Week di Milano e ParigiCapelli. Il meglio dalle Fashion Week di Milano e ParigiCapelli. Il meglio dalle Fashion Week di Milano e ParigiCapelli. Il meglio dalle Fashion Week di Milano e ParigiCapelli. Il meglio dalle Fashion Week di Milano e ParigiCapelli. Il meglio dalle Fashion Week di Milano e ParigiCapelli. Il meglio dalle Fashion Week di Milano e ...