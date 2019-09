Intervengono per difendere una donna | magrebino usa lo spray urticante e li deruba

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 23 settembre 2019) Federico Garau Lo straniero usa la bomboletta per evitare la reazione di un gruppo di persone dopo le sue pesanti molestie nei confronti di una. Lo stordimento generale gli ha anche permesso di impossessarsi di uno smartphone e di una borsetta Molesta unain un bar di Civitanova Marche (Macerata) poi, alla reazione del gruppo stordisce tutti con unoal peperoncino e ne approfitta anche per rubare una borsetta ed un cellulare. Protagonista in negativo della vicenda uno straniero, nordafricano secondo quanto riportato dalla stampa locale, scappato subito dopo e tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. I fatti ieri mattina intorno alle 6:30 all'interno della pasticceria "La Ternana" in via Duca degli Abruzzi, dove un gruppetto di sei persone, in parte italiani ed in parte stranieri, stava facendo colazione ai tavolini del locale. Numerosi gli avventori, ...

