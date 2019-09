Inter ‘forza 4’ | la storia si ripete | ma due anni fa arrivò la ‘tempesta’ di dicembre…

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) ‘Forza 4‘. Il gioco da tavolo? No, il vento. La sua intensità. Elevata. Come quella dell’. Va forte la squadra nerazzurra, la sua ‘forza 4’ è nel numero. 4, come le vittorie ottenute in altrettante gare di campionato. Punteggio pieno e vetta solitaria. Plasmata ad immagine e somiglianza di mister Conte, la compagine milanese vince il derby con merito e lancia importanti segnali alle altre concorrenti: “Juve e Napoli, ci siamo anche noi”. Sia chiaro, sono soltanto segnali, leggeri segnali. Siamo a settembre, sono passate soltanto quattro giornate e c’è da testare la tenuta fisica e mentale fino a fine stagione e con le Coppe in mezzo. Facile, ad oggi, evidenziare come Handanovic e compagni siano tra quelli ‘messi meglio’, non solo per risultati e classifica, ma anche – appunto – per le prestazioni. Ma ...

Stefandevrij : Con spirito e determinazione, forza @inter ???? #MilanInter # 0-2 #ilderbydellamadonnina - javierzanetti : Emozioni da derby! Sempre forza Inter! ???????? #amala @inter - gmvalenza : Non è mai facile contro le squadre provinciali che si chiudono e ripartono in contropiede. Buona prova dei ragazzi.… -