Infortunio Cristiano Ronaldo | si ferma l’attaccante della Juventus

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019)– Laè reduce dal successo nella gara4^ giornata del campionato contro il Verona, 2-1 il risultato finale. La prestazione non è stata entusiasmante per la squadra di Maurizio Sarri ma risultava fondamentale conquistare i tre punti. La squadra nel frattempo è tornata al lavoro in vistasfida di campionato contro il Brescia, anticipo5^ giornata del campionato di Serie A. Nel frattempo problemi in casa, l’attaccanteha riportato un piccolo affaticamento all’adduttore ed è in dubbio per la sfida contro Balotelli e compagni, la notizia è stata conta da Sarri in conferenza stampa. Sarà fondamentale la rifinitura di domani mapotrebbe partire ugualmente dalla panchina. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di ...

FBlanconegro : RT @44gattdernesto: Cristiano #Ronaldo mental coach e tattico in campo: incoraggia #Dybala e lo invita a riprovare, sostiene #Higuain dopo… - StileJuve2006 : RT @44gattdernesto: Cristiano #Ronaldo mental coach e tattico in campo: incoraggia #Dybala e lo invita a riprovare, sostiene #Higuain dopo… - JankoDark : RT @44gattdernesto: Cristiano #Ronaldo mental coach e tattico in campo: incoraggia #Dybala e lo invita a riprovare, sostiene #Higuain dopo… -