Industria auto europea lancia l’allarme | Brexit “no deal” sarebbe un terremoto

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 23 settembre 2019) Una'no deal' avrebbe un 'impatto sismico' sull'mobilistica: ad affermarlo, in una rara dichiarazione congiunta, i capi di 23 associazioni imprenditorialimobilistiche europee che mettono in guardia da un'uscita traumatica della Gran Bretagna, dove hanno sede, fra l'altro, le fabbriche dei gigantimobilistici BMW, Peugeot PSA e la Nissan giapponese. Lo riferiscono i media internazionali, precisando che a rischio ci sono miliardi di euro e milioni di posti di lavoro.Intanto, neanche a Bruxelles regna ottimismo. "Possiamo avere un accordo" tra Ue e Regno Unito sulla, ma non so se le possibilita' sono piu' del 50%, afferma il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ricordando che, "se ci sara' unasenza accordo", il rischio e' un confine rigido tra Irlanda del Nord e repubblica d'Irlanda". Juncker mette mani in ...

