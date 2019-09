In passerella sfila il made in Italy

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 24 settembre 2019) Dieci stilisti, cento outfit, uno storico palazzo di Milano nel giorno clou della settimana della moda meneghina. Nella filiale Intesa Sanpaolo di via Verdi a Milano, tra Brera e piazza Scala, è andata in scena lata "Next Trend", iniziativa del gruppo bancario che ha visto inle creazioni di dieci marchi delle PMI italiane, provenienti da tutto il Paese. Un segnale di attenzione al settore della moda, che genera un valore aggiunto di oltre 24 miliardi di euro, sul cui stato di salute ci siamo confrontati con Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo."Lo stato di salute del settore - ci ha spiegato - naturalmente risente in generale di quelli che sono i momenti di tensione internazionale in particolare. E' un settore che è molto guidato, in particolare la fascia orientata ai segmenti più ricchi risente chiaramente di quelli ...

