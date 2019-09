Immigrazione | il capo della Guardia costiera libica accusa | Il ritorno delle Ong

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) "L'aumentopartenze dalla Libia è da molto tempo correlato alla presenzanaviong. E qualcosa di simile sta accadendo anche in questo settembre". Così il colonnello Masoud Ibrahim Abdelsamad,del Centro di coordinamento, in un'intervista al Quotid

marialauraloi : RT @Libero_official: 'Così il ritorno delle Ong in mare favorisce sbarchi e partenze': la testimonianza del capo della Guardia costiera lib… - Libero_official : 'Così il ritorno delle Ong in mare favorisce sbarchi e partenze': la testimonianza del capo della Guardia costiera… - LorStecchetti : @marcocappato @ognifrank Non mi pare di aver letto sue proteste quando il signor Bergoglio, capo di Stato straniero… -