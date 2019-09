Ilaria Spada vittima di bullismo | la rivelazione a Vieni da me

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 23 settembre 2019)ospite di Caterina Balivo ada me lunedì 23 settembre racconta di essere stata bullizzata da giovane, all’età di 17 anni, quando partecipò a Miss Italia. L’esperienza televisiva chiaramente le regalò la popolarità ma non tutti vissero con felicità quel momento. In particolare alcune ragazze gliene fecero passare di tutti i colori: “Un gruppetto di ragazze, non della mia scuola, ma della scuola di fronte, non hanno apprezzato molto la mia sovraesposizione mediatica e quindi si divertivano a lanciare delle uova, a fare scritte… a tentare di darmi degli schiaffettoni quando ero in motorino. Era una forma di” racconta la(QUI il video). La canzone die Kim Rossi Stuart L’attrice ne parlò con mamma e papà che erano pronti a confrontarsi con gli altri genitori, ma le dissero di provare a risolvere da sola la ...

