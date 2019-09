Il tour operator Thomas Cook dichiara bancarotta | il fallimento blocca più di 500mila

Lo storico tour operator Thomas Cook ha dichiarato bancarotta : migliaia di viaggiatori bloccati : Il tour operator Thomas Cook ha dichiarato bancarotta, sepolto dai debiti e a seguito del fallimento delle trattative per un accordo con i creditori: non essendo riuscita a trovare 200 milioni di sterline di liquidità necessarie a garantire la continuità delle sue operazioni, la società è finita in liquidazione obbligatoria. In un recente comunicato l’azienda ha fatto sapere che, “nonostante i suoi considerevoli sforzi” non è ...

Il tour operator Thomas Cook tratta per evitare il fallimento : centinaia di migliaia di viaggiatori col fiato sospeso : Il tour operator britannico Thomas Cook è impegnato in trattative con azionisti e creditori per evitare il fallimento: vi sarebbero riunioni in corso oggi presso la sede legale dello studio Slaughter & May, con sede a Londra. La società ha confermato due giorni fa di cercare 200 milioni di sterline in finanziamenti extra per evitare di chiudere i battenti. Sono oltre 600.000 i viaggiatori in tutto il mondo col fiato sospeso, con il dubbio se ...