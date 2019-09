Il Segreto | Adela parla della sua tragica uscita di scena

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 23 settembre 2019)de Il: “E’ stato triste lasciare la soap e i miei colleghi” Nelle prossime puntate de Ili telespettatori di Canale5 assisteranno all’didi un personaggio molto amato:. La dolce maestra, moglie di Carmelo Leal, lascerà la soap spagnola per sempre.rimarrà vittima di quello che sembra essere un incidente ma che, sin dalle prime battute, si mostrerà per quello che è in realtà: un omicidio premeditato! L’attrice che interpreta, Ruth Llopis, hatosuadiin un’intervista rilasciata al mensile “Il”: “Mi intristisco quando ci ripenso.è un personaggio che mi piace molto e dirle addio è stato difficile. E’ stato triste lasciare i miei colleghi con cui ho stretto belle amicizie. Mi mancherà molto la vita di tutti i giorni sul ...

