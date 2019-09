Il progetto più avanguardista del mondo è tutto italiano | “Sostituirà l’aereo | creerà

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Ancora una volta, l’ingegneria italiana ha saputo “prevalere”, arrivando a spingere nel territorio degli Stati Uniti d’America grazie al neo “Italia”, programma di inizio anno lanciato da Salini Impregilo, per dare ancora più rilevanza al settoredelle costruzioni. In Texas, infatti, il governo dello Stato e la Texas Central hanno ufficializzato in questi giorni un ulteriore passo avanti verso la costruzione della linea ad alta velocità Dallas-Houston, con la firma del contratto con Salini Impregilo e la sua “gemella” americana, Lane Construction Company, per l’ingegneria civile. Al gruppo Salini toccherà la progettazione e la costruzione del viadotto e delle sezioni che coprono l’intero tracciato, l’installazione del sistema di binari, l’allineamento e la costruzione di tutti gli edifici e servizi per la ...

