Il Napoli imprevedibile che voleva Ancelotti

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il doppioLecce-è un’occasione per ampliare la spiegazione sul modo di intendere il calcio di Carlo. La squadra azzurra si è presentata al via del Mare con 8 novità di formazione rispetto al match contro il Liverpool, e il discorso non può che partire da qui. Perché ilè (diventato) una squadra per cui gli uomini scelti per giocare le partite dall’inizio influenzano, anzi determinano, la disposizione e quindi il modo di attaccare. È la definizione del calcio liquido che ha in testa, ormai cristallizzato nell’applicazione rigida del 4-4-2 in fase difensiva e sempre più manipolatore quando la sua squadra deve costruire la manovra offensiva. Ildiè un doppio, viene da dire. Per questa sua particolarità tattica, e per l’ampio ricorso al turn over. Tutte le scelte fatte ieri a Lecce sono concatenate, ...

