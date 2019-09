Il Mattino | il pezzotto è già tornato

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2019) «Un paio di giorni ed è tutto risolto» così aveva detto il responsabile di «iTrustStream», azienda che gestisce una rete Iptv internazionale chiaramente illegale (offre oltre 5000 canali da tutto il mondo, Sky inclusa). Così è stato infatti. Ieri, a Napoli, ma in tutta Italia, ila trasmettere e i clienti hanno potuto assistere alle vittorie della Ferrari e del Napoli. Tutto fin troppo semplice. È bastato cambiare i server su cui i pirati si appoggiavano per potere tornare a trasmettere e poi hanno solo dovuto inviare attraverso le proprie chat Whatsapp un nuovo codice per aggiornare il sistema dei propri clienti affezionati. Si tratta di una comunissima “Url” che, tra l’altro, permette di auto-aggiornarsi ogni volta che i pirati inseriscono un nuovo canale o una nuova puntata di una serie- tv. Nel video il responsabile di «iTrustStream» ha anche rassicurato tutti i ...

