Il governo invita le scuole a giustificare le assenze dei ragazzi che manifestano per il

governo : Conte - ‘condivido Grillo - ci invita a guardare avanti’ : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – L’intervento di ieri sera di Beppe Grillo “è condivisibile per quanto riguarda l’impostazione, la visione. In quella carrellata fantastica ha disegnato il futuro e quindi ci invita a guardare in avanti, in visione prospettica, è un’impostazione molto bella”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de ...

Politiche per la casa : un grande assente da invitare al tavolo del governo giallo-rosso : In greco la parola ?πορ?α (aporia) indica un passaggio impraticabile, una strada senza uscita: come se ci trovassimo di fronte ad un ostacolo che limita la nostra capacità decisionale. Tanto che nella filosofia greca l’aporia è la parola che segnala la difficoltà logica in cui può incappare un processo speculativo. Nella politica italiana degli ultimi venti anni, questa strada senza uscita ...

"Di Maio non sieda nel governo". La M5s Roberta Lombardi invita a trovare l'accordo con il Pd : “Ritengo che i nomi di primo piano di Pd e M5s non dovrebbero far parte di un eventuale nuovo governo. Potrebbero essere divisivi. Ora servono responsabilità e coraggio”. Roberta Lombardi, M5s favorevole all’accordo con i dem, colei che ridicolizzò Pier Luigi Bersani sei anni e passa fa con lo streaming, elegantemente consiglia a Di Maio (e Zingaretti) di non prendersi poltrone. In una intervista sul Fatto ...

Zingaretti invita Renzi all'unità - ma lui insiste sul "governo Istituzionale" : Zingaretti detta la linea e Renzi continua a fargli lo sgambetto. Il presunto "senatore semplice" sta aprendo una frattura nel Pd e non sembra per nulla intenzionato a rispettare la scala gerarchica all'interno del suo partito, smentendo i suoi stessi propositi di unità e di collaborazione del dopo primarie.Zingaretti nella tarda mattinata di oggi ha fatto il suo appello parlando al Nazareno, dove ha ribadito di non voler appoggiare alcun ...