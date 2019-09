Il Commissario Ricciardi primo trailer dal FeSt il festival delle serie tv 2019 : Il Commissario Ricciardi: rilasciato il primo trailer al FeSt il FeStival delle serie tv Visualizza questo post su Instagram Oggi, al @ilFeStivaldelleserietv è stato presentato ...

Il Commissario Ricciardi il 22 settembre alla seconda edizione di FeST il festival delle serie TV - ospiti Lino Guanciale e il regista Alessandro D’Alatri : Lino Guanciale e Alessandro D'Alatri saranno ospiti domenica 22 settembre alla seconda edizione di FeST il FeSTival delle serie Tv per "Il Commissario Ricciardi" Riprese de Il Commissario Ricciardi al Teatro San Carlo di ...

Continuano le riprese de Il Commissario Ricciardi - Lino Guanciale gira nel cuore di Napoli : Continuano le riprese de Il Commissario Ricciardi, l'eroe dei romanzi di Maurizio De Giovanni che nella serie TV Rai ha il volto di Lino Guanciale. Dopo Taranto, la troupe televisiva si sposta nel cuore partenopeo, fulcro della storia. Come riporta Fanpage.it, dal 9 al 13 settembre, il centro di Napoli diventa il set ideale per le vicende del Commissario. L'attore, il cast e la troupe saranno impegnati in quasi una settimana intera di ...

Il Commissario Ricciardi - la nuova sfida di Lino Guanciale (che lascia Non dirlo al mio capo?) : La prossima sfida di Lino Guanciale sarà un viaggio nel tempo. Fino alla Napoli degli anni Trenta, location delle indagini del Commissario Ricciardi, il personaggio ideato dalla penna di Maurizio De Giovanni che diventerà protagonista di una serie tv di Raiuno, in onda nella prossima stagione.Le riprese dei sei episodi della prima stagione, tratti dai romanzi dell'autore (così come l'altra saga da lui ideata e finita in tv, ovvero I bastardi ...

Il Commissario Ricciardi : nella nuova serie Lino Guanciale avrà dei 'poteri paranormali' : Sono cominciate già da alcune settimane le riprese della nuova fiction di Rai 1 "Il Commissario Ricciardi" che, dopo essere state effettuate a Taranto, si sono spostate a Napoli. Tra ottobre e novembre il set dovrebbe approdare a Villa Orsini di Gravina a Portici. Il protagonista della serie Tv sarà Lino Guanciale, che interpreterà un Commissario di polizia dotato di poteri paranormali che si muoverà nella Napoli degli anni '30....Continua a ...

Guanciale - 'Il Commissario Ricciardi' : 'Finita la prima settimana di riprese a Napoli' : Lino Guanciale sta attraversando un momento importante nella sua carriera lavorativa e si confronta con un nuovo progetto televisivo. L'attore è impegnato nelle riprese della fiction inedita, intitolata "Il commissario Ricciardi" ispirata alla penna dello scrittore Maurizio De Giovanni. Sono terminate da poco tempo le riprese nella città di Taranto e il cast si è trasferito a Napoli. L'attore avezzanese è arrivato nel capoluogo campano e ha ...

Lino Guanciale : al teatro San Carlo per le riprese de 'Il Commissario Ricciardi' : Lino Guanciale continua a essere impegnato a girare le riprese della fiction inedita dal titolo "Il commissario Ricciardi". L'attore, come annunciato sulla sua pagina di Instagram, si è trasferito nella città di Napoli. Il set si è spostato al San Carlo, che si distingue per essere uno dei teatri più antichi a livello mondiale. Si stanno girando le riprese in questa sala e si sta usando uno stile da anni '30; la serie è ambientata nell'epoca ...

Lino Guanciale e Il Commissario Ricciardi da Taranto a Napoli : le riprese si spostano al Teatro San Carlo : Continuano le riprese de Il Commissario Ricciardi, serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni e diretta da Alessandro D'Alatri. Dopo Taranto, il set si è spostato a Napoli, come annuncia il sito Rai News, ed è stata scelta una location suggestiva per le indagini di Luigi Alfredo Ricciardi. Il Teatro di San Carlo si è trasformato in un set televisivo che per alcuni giorni sarà l'ambientazione ideale della serie, in onda prossimamente su ...

Teatro San Carlo diventa set per “Il Commissario Ricciardi” : Il Teatro di San Carlo si è trasformato in questi giorni in un set cinematografico per le riprese della nuova serie Rai "Il commissario Ricciardi": nella prestigiosa sala e sui palchi del San Carlo, il più bello e antico del mondo (1737), tutti rigorosamente in costume anni '30. Sul palcoscenico le scene pittoriche, come si usava al tempo, di Cavalleria Rusticana. La serie, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni e diretta da Alessandro ...