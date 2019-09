Il colosso dei viaggi Thomas Cook è fallito | bloccati 600mila turisti | “Ponte aereo per

Giochi gratis PS4 - Sony in vena di regali : il colosso omaggia alcuni dei propri utenti : Fare riferimento a Giochi gratis PS4 per gli utenti Playstation si potrebbe dire sia divenuta nel tempo quasi una consuetudine. Merito dell'abbonamento a Playstation Plus, il servizio che, a fronte di un esborso su base mensile, trimestrale o annuale, permette di avere a disposizione (tra le altre cose) due titoli per la console Sony estratti dal vastissimo catalogo in formato gratuito. Una tradizione che mese dopo mese ha consentito di ...